Суперфиналистка проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась оригинальным рецептом куриных рулетиков с яблоком – это доступное и супервкусное сочетание.

Звезда "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко показала, как приготовить куриные рулетики с яблоком, которые подойдут даже для праздничного стола, а готовятся очень быстро.

Такие рулетики можно подавать с любым гарниром, но в этот раз финалистка "Мастер Шеф" решила приготовить запеченную морковь.

Для приготовления куриных рулетиков с яблоком "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

крем-сыр – 100 г

яблоко – 1 шт.

лук красный – 2 шт.

шпинат – 70 г

твердый сыр – 150 г

соль и перец – по вкусу

беби морковь – 200 г

Для соуса нам понадобится:

соевый соус – 6 ст.л.

мед – 1,5 ст.л.

сок лимонный – 1 ст.л.

горчица (неострая) – 1 ч.л.

чеснок – 1 зуб.

Куриное филе "Мастер Шеф" Ольга Рябенко разрезает на пласты, накрывает пищевой пленкой и отбивает. Выкладываем отбитое филе в прямоугольник, как на видео, чтобы сделать один большой рулет.

Яблоко нарезаем тоненькими ломтиками. Лук нарезаем полукольцами и обжариваем до прозрачности.

Солим и перчим мясо, смазываем крем-сыром, выкладываем слайсы твердого сыра, яблоко, обжаренный лук, листья шпината, заворачиваем все в рулет и отправляем его в холодильник на 30-60 минут.

Большой рулет "Мастер Шеф" Ольга Рябенко разрезает на порционные рулетики и выкладывает их в форму для запекания, посередине выкладывает бланшированную морковь и отправляет в разогретую до 230 градусов духовку на 15 минут.

Тем временем смешиваем соевый соус, мед, лимонный сок, горчицу и выжатый чеснок. Достаем рулетики из духовки, поливаем их соусом и запекаем еще примерно 10 минут.

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