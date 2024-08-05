Звезда "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко показала, как приготовить куриные рулетики с яблоком, которые подойдут даже для праздничного стола, а готовятся очень быстро.
Такие рулетики можно подавать с любым гарниром, но в этот раз финалистка "Мастер Шеф" решила приготовить запеченную морковь.
Для приготовления куриных рулетиков с яблоком "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- крем-сыр – 100 г
- яблоко – 1 шт.
- лук красный – 2 шт.
- шпинат – 70 г
- твердый сыр – 150 г
- соль и перец – по вкусу
- беби морковь – 200 г
Для соуса нам понадобится:
- соевый соус – 6 ст.л.
- мед – 1,5 ст.л.
- сок лимонный – 1 ст.л.
- горчица (неострая) – 1 ч.л.
- чеснок – 1 зуб.
Куриное филе "Мастер Шеф" Ольга Рябенко разрезает на пласты, накрывает пищевой пленкой и отбивает. Выкладываем отбитое филе в прямоугольник, как на видео, чтобы сделать один большой рулет.
Яблоко нарезаем тоненькими ломтиками. Лук нарезаем полукольцами и обжариваем до прозрачности.
Солим и перчим мясо, смазываем крем-сыром, выкладываем слайсы твердого сыра, яблоко, обжаренный лук, листья шпината, заворачиваем все в рулет и отправляем его в холодильник на 30-60 минут.
Большой рулет "Мастер Шеф" Ольга Рябенко разрезает на порционные рулетики и выкладывает их в форму для запекания, посередине выкладывает бланшированную морковь и отправляет в разогретую до 230 градусов духовку на 15 минут.
Тем временем смешиваем соевый соус, мед, лимонный сок, горчицу и выжатый чеснок. Достаем рулетики из духовки, поливаем их соусом и запекаем еще примерно 10 минут.
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