Известный шеф-повар, ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, поделился рецептом простой в приготовлении, быстрой и очень вкусной закуски.

Судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить тарт из слоеного теста с беконом, сыром и грушей – это невероятно вкусное сочетание.

На приготовление у вас уйдет меньше 20 минут, а в результате вы получите порционные пироги, которые станут отличным перекусом. Морочиться с замесом теста не придется, потому что в этом рецепте используется готовое слоеное тесто.

Чтобы приготовить быстрый тарт с беконом, сыром и грушей, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

тесто слоеное — 1 лист

мед – по вкусу (1-2 ст.л.)

бекон — 50 г

груша — 1 шт.

сыр (моцарелла) — 100 г

яичный желток – 1 шт. (для смазывания)

Готовятся такие тарты перевернутыми, потому снизу выкладываем начинку, а сверху тесто. Сначала на противень, застеленный пергаментом, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво точечно накладывает мед для трех будущих тартов, как на видео.

Грушу нарезаем тоненькими ломтиками, чистить ее от кожуры не нужно. Слайсы бекона разрезаем на полоски, моцареллу натираем на терке.

Сверху на мед "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает бекон, ломтики груши и натертую моцареллу.

Лист теста делим на три квадрата. Накрываем тестом начинку и немного прижимаем края, чтобы у нас получились тарты.

Сверху смазываем тесто яичным желтком, отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15 минут – и наши быстрые тарты с беконом, сыром и грушей готовы.

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