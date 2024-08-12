Некоторые люди расцветают с навязчивыми партнерами, другие чувствуют, что их душат с первого сообщения «Где ты?».

Так что продолжайте читать, чтобы узнать, какие прилипчивые знаки зодиака просто не могут насытиться своими отношениями, а у кого все в самый раз.

Кем бы ВЫ ни были, общеизвестно, что навязчивость — не лучший образ в отношениях.

Прилипчивый человек — это сумасшедший, параноидальный человек, тот, кто просто любит намного больше, чем другой человек.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Телец не только эмоционально липкий, но и физически липкий. Она — липкая пленка знаков, и она НИКУДА не денется.

Она чрезвычайно надежна, так что когда бы она вам ни понадобилась или не понадобилась, она прямо за углом. Но она также чрезмерно опекает, поэтому она цепляется за то, чтобы ее малыш всегда был в надежных руках.

Она ухаживает за своим партнером, как садовник, она заботится о нем и делает так, чтобы он чувствовал себя любимым. И физическая близость никогда не вызывает жалоб, потому что она живет ради объятий и ласк.

Прикосновения важны для нее, но ее близость может показаться навязчивой по отношению к новичкам.

Рак (21 июня - 22 июля)

Рак — глубоко эмоциональный знак. Но она также сочувствует и проявляет сочувствие, привязываясь к окружающим ее людям.

Их эмоции быстро становятся и ее эмоциями.

Она также преданна, поэтому, какими бы сильными ни были эмоции, она будет рядом с вами.

Она также известна своим воображением. Что иногда может доставить ей неприятности. Ее яркое воображение может сделать ее подозрительной, неуверенной в себе и манипулятивной, и она будет цепляться и зацикливаться на ситуации, пока не получит все ответы.

Так что будьте осторожны в следующий раз, когда вы что-то от нее утаите. Ее воображение разыграется, и вам придется иметь дело с ее сыщиком, пока она не найдет то, что вы скрываете.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Дева аналитична и уделяет особое внимание мелким деталям. Это означает, что она МНОГО волнуется. Почти до нездорового уровня.

Ее навязчивость не раздражает и не пугает, но она зацикливается на вещах, которые ее партнер, возможно, даже не считает проблемой.

Она также чрезвычайно критична к себе. Ее кавалер может быть самым добрым, самым замечательным человеком на земле и никогда не думать о ней критически, но она ВСЕ РАВНО будет думать о себе критически.

Она постоянно думает, что она раздражает, и извиняется перед своим парнем, что является НАИМЕНЬШЕЙ раздражающей степенью навязчивости, и она даже не знает об этом!

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