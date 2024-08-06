На своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкусный летний салат с маринованным кабачком и помидором.

Эта закуска готовится очень просто, а получается невероятно вкусной, полезной и легкой. Для приготовления салата "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

кабачок (молодой) – 1 шт.

помидор - 1 большой

лук синий – 1 шт. (маленькая)

Для заправки нам понадобятся растительное масло, мед, зубчик чеснока, соевый соус, лимонный сок и любимые сушеные травы.

Кабачок "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает кольцами толщиной примерно 0,5 см. Помидор нарезаем ломтиками, а сладкий лук – тоненькими кольцами.

В мисочке готовим заправку: просто смешиваем выжатый чеснок, немного растительного масла, меда, соевого соуса, лимонного сока и сушеных трав. Количество каждого ингредиента берите по своему вкусу.

Чтобы замариновать овощи, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво складывает нарезанный кабачок, помидор и лук в пакет-слайдер, добавляет заправку, закрывает пакет и хорошо все перемешиваем. Отправляем салат в холодильник на несколько часов – и можно наслаждаться.

Ранее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом замечательного соуса для шашлыка. Для его приготовления понадобится 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 150 г аджики, 150 г воды, сахар, соль и перец по вкусу. Просто перебиваем все блендером, и соус готов.

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