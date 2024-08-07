По словам пострадавшей, она не ожидала, что конфликт продолжится, но после того, как ее стали преследовать, Татьяна восприняла эти действия как возможную угрозу жизни.

В Киеве на парковке Эпицентра возник конфликт между двумя женщинами из-за использования русского языка, который привел к драке и травмированию нескольких человек. Одна из женщин, считающая себя пострадавшей, обратилась в полицию. В настоящее время продолжаются следственные действия. Ее муж получил серьезные повреждения, а расследованию помогает ее сын, который служит в армии.

27 июля Татьяна с мужем покупали обои в Эпицентре. Когда объявили воздушную тревогу, покупателей попросили покинуть магазин и по желанию спуститься в подземный паркинг. Татьяна и ее муж решили идти в укрытие, и для этого шли по проезжей части дороги. Рядом с ними была женщина, которая, по словам Татьяны, очень громко кричала, мешая слышать объявление о тревоге, транслируемом через громкоговоритель.

"Молодая девушка продолжала громко и агрессивно что-то кому-то кричать на русском языке. Я сделала ей замечание, мол — не кричи, потому что не слышно, куда бежать, а еще в стране война и на этом языке отдаются команды пускать ракеты и убивать украинцев, разрушать города. Мое замечание вызвало у нее бурю эмоций и началась грязная брань", - рассказала Татьяна.

По словам пострадавшей, она не ожидала, что конфликт продолжится, но после того, как ее стали преследовать, Татьяна восприняла эти действия как возможную угрозу жизни.

"Она не отставала. Я дала оплеуху этому вульгарному и злобному лицу. Завязалась драка и она наносила мне удары, чтобы убить. Била меня кулаками по голове, лицу, ногами в живот и по ногам и рукам с криками" я тебя, гадину бандеровскую, убью", - рассказывает Татьяна.

После этого к обеим женщинам подошли их мужчины. По словам Татьяны, ее муж пытался урегулировать конфликт. Мужчина другой женщины ударил Татьяну кулаком в лицо. Избили и мужа Татьяны. Позже у него обнаружили трещины в ребре, ушиб головы, разбитую челюсть и множественные царапины головы и всего тела.

Еще на месте происшествия женщина вызвала военного сына, чтобы помог разобраться в ситуации. Они обратились в полицию. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Источник: Новости.LIVE

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