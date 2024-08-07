Штраф за нарушение этого запрета составляет 196 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 3332 гривны.

В Киеве и Киевской области будет действовать запрет с 5 августа. Она продлится до 20 сентября 2024 года. Об этом сообщили ДЭИ Столичного округа. Известно, что за нарушение запрета придется выплатить штраф.

Речь идет о запрете ловить раков. Связано это с линькой членистоногих: они низвергают панцирь и становятся особенно уязвимыми.

Запрет на лов раков вводится для сохранения их популяции и восстановления экосистемы водоемов. В Государственной экологической инспекции подчеркивают, что отлов раков в период запрета является серьезным нарушением законодательства в соответствии с частью 4 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

За нарушение запрета на отлов раков предусмотрены как административные штрафы, так и уголовная ответственность. Кроме того, нарушитель обязан компенсировать нанесенный природе ущерб.

Штраф за нарушение этого запрета составляет 196 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 3332 гривны за каждого незаконно выловленного рака, независимо от его размера и веса. В случае, если рак попал к вашему улову, необходимо немедленно его выпустить в природную среду в живом виде.

Напомним, что запрет на рыбалку вводится в тот период, когда начинается и заканчивается нерест в Украине. Рыбалка в этот период разрешается только с берега и за пределами нерестилищ.

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