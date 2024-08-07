Мужчина получил новую повестку для отправки на военную службу, но снова уклонился от мобилизации.

В Закарпатской области мужчину осудили за уклонение от мобилизации. Это уже второй приговор в рамках статьи 336 Уголовного кодекса. В первый раз житель Закарпатья получил условный срок. Об этом говорится в приговоре Иршавского райсуда Закарпатской области.

По информации суда, 6 июля 2023 мужчина приговорили к 1 году условного срока за уклонение от мобилизации. В июне 2023 года он получил новую повестку для отправки на военную службу, но снова уклонился от мобилизации. На суде мужчина признал свою вину и подтвердил версию следствия.

Учитывая личность подсудимого, который уже имел уголовное прошлое и не сделал выводов из предыдущего случая, совершив правонарушения во время испытательного срока, суд пришел к выводу, что без изоляции от общества он не сможет быть исправлен или перевоспитан.

Поэтому суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы в соответствии с санкциями статьи 336 Уголовного кодекса Украины. Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы.

Напомним, что мобилизация в Украине продолжается. По закону о мобилизации не подлежат призыву мужчины с инвалидностью независимо от группы. Но военнообязанные с инвалидностью ІІ и ІІІ групп должны повторно пройти ВЛК.

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