Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился самым простым рецептом котлет из куриного филе, которые всегда получаются вкусными и сочными.

На своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить рубленые куриные котлеты, которые идеально дополнят любой гарнир.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, что одно из его любимых блюд – это картофельное пюре, которое он готов есть хоть каждый день. К пюрешке шеф-повар обычно готовит разнообразные котлеты, и в этот раз поделился одним из самых легких рецептов.

Чтобы приготовить рубленые куриные котлеты, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет куриное филе, твердый сыр, яйцо, панировочные сухари или муку, соль, перец, сухой чеснок, а также растительное масло для жарки.

Здесь не нужна точная граммовка, можно добавлять ингредиенты по собственному вкусу.

Куриное филе "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает на маленькие кусочки, добавляет сыр, натертый на крупной терке, соль, перец и сухой чеснок. Также добавляем к мясу яйцо, немного муки или панировочных сухарей и хорошо все перемешиваем.

Формируем немного приплюснутые котлеты и жарим их на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла на среднем огне до золотистости с обеих сторон.

Чтобы приготовить нежное картофельное пюре, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на шесть картофелин среднего размера, отваренных в подсоленной воде, добавляет 100 г молока и 80 г сливочного масла.

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