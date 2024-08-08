Звезда двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как быстро и вкусно приготовить рыбу, чтобы понравилось всей семье.
В этот раз звезда "Мастер Шеф" приготовила сибаса, но для этого рецепта подойдет любая рыба, потому что весь секрет в соусе.
Чтобы вкусно приготовить рыбу, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- сибас (или другая рыба) – 1 шт.
- соль и перец – по вкусу
- сливочное масло – 40 г
- розмарин – 1 веточка
- чеснок – 3 зуб.
- лук – 2 шт. (небольшие)
- перец сладкий – 1 шт.
- бульон или просто вода – 200 г
- сливки (не холодные) – 3 ст.л.
- орегано – 1 ч. л.
- сушеная петрушка – 1 ст.
- сушеные помидоры – 1 ч.л.
- помидоры – 8 шт. черри или 1 шт. среднего размера
- свежая петрушка
Рыбу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко чистит и разбирает на филе, добавляет соль и перец. На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла сначала обжариваем рыбу кожей вниз в течение двух минут, прижимая ее к сковороде.
После этого добавляем сливочное масло, розмарин и переворачиваем рыбу кожей вверх, жарим две минуты, поливая ее растопленным маслом. Обжаренную рыбу убираем из сковороды и начинаем готовить на ней соус.
Мелко нарезанный лук, сладкий перец и чеснок обжариваем, пока лук не станет прозрачным. Затем вливаем воду или бульон и провариваем примерно 3-5 минут.
Затем добавляем соль и перец по вкусу, орегано, сушеную петрушку и сушеные помидоры. Добавляем сливки и провариваем соус, постоянно его помешивая.
В готовый соус добавляем нарезанные помидоры, выкладываем предварительно обжаренную рыбу и готовим еще буквально одну минуту. В конце добавляем свежую петрушку, выключаем огонь – и ужин готов.
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