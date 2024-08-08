Суперфиналистка проекта "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко поделилась рецептом легкого и невероятно вкусного ужина, на приготовление которого уйдет всего 20 минут.

Звезда двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как быстро и вкусно приготовить рыбу, чтобы понравилось всей семье.

В этот раз звезда "Мастер Шеф" приготовила сибаса, но для этого рецепта подойдет любая рыба, потому что весь секрет в соусе.

Чтобы вкусно приготовить рыбу, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

сибас (или другая рыба) – 1 шт.

соль и перец – по вкусу

сливочное масло – 40 г

розмарин – 1 веточка

чеснок – 3 зуб.

лук – 2 шт. (небольшие)

перец сладкий – 1 шт.

бульон или просто вода – 200 г

сливки (не холодные) – 3 ст.л.

орегано – 1 ч. л.

сушеная петрушка – 1 ст.

сушеные помидоры – 1 ч.л.

помидоры – 8 шт. черри или 1 шт. среднего размера

свежая петрушка

Рыбу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко чистит и разбирает на филе, добавляет соль и перец. На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла сначала обжариваем рыбу кожей вниз в течение двух минут, прижимая ее к сковороде.

После этого добавляем сливочное масло, розмарин и переворачиваем рыбу кожей вверх, жарим две минуты, поливая ее растопленным маслом. Обжаренную рыбу убираем из сковороды и начинаем готовить на ней соус.

Мелко нарезанный лук, сладкий перец и чеснок обжариваем, пока лук не станет прозрачным. Затем вливаем воду или бульон и провариваем примерно 3-5 минут.

Затем добавляем соль и перец по вкусу, орегано, сушеную петрушку и сушеные помидоры. Добавляем сливки и провариваем соус, постоянно его помешивая.

В готовый соус добавляем нарезанные помидоры, выкладываем предварительно обжаренную рыбу и готовим еще буквально одну минуту. В конце добавляем свежую петрушку, выключаем огонь – и ужин готов.

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