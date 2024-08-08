Звезда двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как быстро и вкусно приготовить рыбу, чтобы понравилось всей семье.

В этот раз звезда "Мастер Шеф" приготовила сибаса, но для этого рецепта подойдет любая рыба, потому что весь секрет в соусе.

Ольга Рябенко

Чтобы вкусно приготовить рыбу, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

  • сибас (или другая рыба) – 1 шт.
  • соль и перец – по вкусу
  • сливочное масло – 40 г
  • розмарин – 1 веточка
  • чеснок – 3 зуб.
  • лук – 2 шт. (небольшие)
  • перец сладкий – 1 шт.
  • бульон или просто вода – 200 г
  • сливки (не холодные) – 3 ст.л.
  • орегано – 1 ч. л.
  • сушеная петрушка – 1 ст.
  • сушеные помидоры – 1 ч.л.
  • помидоры – 8 шт. черри или 1 шт. среднего размера
  • свежая петрушка

Рыбу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко чистит и разбирает на филе, добавляет соль и перец. На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла сначала обжариваем рыбу кожей вниз в течение двух минут, прижимая ее к сковороде.

После этого добавляем сливочное масло, розмарин и переворачиваем рыбу кожей вверх, жарим две минуты, поливая ее растопленным маслом. Обжаренную рыбу убираем из сковороды и начинаем готовить на ней соус.

рецепт, "Мастер Шеф"

Мелко нарезанный лук, сладкий перец и чеснок обжариваем, пока лук не станет прозрачным. Затем вливаем воду или бульон и провариваем примерно 3-5 минут.

Затем добавляем соль и перец по вкусу, орегано, сушеную петрушку и сушеные помидоры. Добавляем сливки и провариваем соус, постоянно его помешивая.

В готовый соус добавляем нарезанные помидоры, выкладываем предварительно обжаренную рыбу и готовим еще буквально одну минуту. В конце добавляем свежую петрушку, выключаем огонь – и ужин готов.

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