Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект №11068. После чего в Украине декриминализуют мелкие воровства и изменят наказание. Президент Украины Владимир Зеленько подписал закон о декриминализации мелких краж.

Об этом свидетельствует информация в карточке соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады. Поэтому мелких краж может стать больше, ведь теперь вместо уголовной ответственности можно будет просто заплатить штраф.

Так, президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 11396, который декриминализирует мелкие кражи на сумму до 3000 гривен, заменяя уголовную ответственность на штрафы.

"Подписан № 11 068, которым декриминализируют мелкие кражи и изменят наказание. Поскольку в настоящее время уголовным деянием была кража на 300 грн, проект повышает порог до 3000 грн", — сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, нардеп Ярослав.

Вот размеры штрафов за мелкие кражи в соответствии с новым законодательством:

За воровство на сумму до 757 гривен: штраф от 850 до 1 700 гривен, общественные работы от 20 до 30 часов или административный арест до 5 суток.

За кражу на сумму от 758 до 3028 гривен: штраф от 1700 до 5100 гривен, общественные работы от 30 до 40 часов, исправительные работы до 1 месяца за вычетом 20% заработка или административный арест от 5 до 10 суток.

За повторную мелкую кражу: штраф от 8500 до 17000 гривен, общественные работы от 40 до 60 часов, исправительные работы от 1 до 2 месяцев за вычетом 20% заработка или административный арест от 10 до 15 суток.

Если лицо трижды или более раз в течение года подвергается административному взысканию за мелкое похищение, его штраф будет составлять от 600 до 1000 тысяч рублей или административный арест на 15 суток.



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