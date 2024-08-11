Если вас знают как противоречивого человека, вас тоже могут назвать ненадежным.

Иногда быть противоречивым незрело, так как это, кажется, требует внимания и часто продолжается как способ быть своевольным или намеренно драматичным.

Трудно доверять человеку, который противоречив.

Топ самых противоречивых знаков Зодиака выглядит так:

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 20 июня)

Противоречивость — неотъемлемая часть Близнецов, в пределах натуры Близнецов. Эти люди рождаются сбитыми с толку и запутанными, и они будут тратить свое драгоценное время, пытаясь понять, что делать.

Если это создает у вас впечатление, что они знают, что делают, не рассчитывайте на то, что они поделятся этой информацией в ближайшее время, поскольку, скорее всего, к тому времени результат будет уже другим.

ВЕСЫ (23 сентября - 22 октября)

Весы не всегда уравновешивают Весы, и самое смешное и ироничное в том, что они редко, если вообще когда-либо, это делают. Весы могут изменить свое мнение без предупреждения.

Они совершенно ненадежны, когда дело касается того, на что вы можете или не можете положиться в отношении них , и их противоречивое поведение может нервировать, особенно в вопросах романтики.

ВОДОЛЕЙ (20 января - 18 февраля)

Если бы они только хотели добра. Вот в чем разочарование — они не хотят добра. Водолеи не только противоречивы, они еще и эгоистичны. Это значит, что какими бы горячими и тяжелыми они ни были, они также подвержены переменам по прихоти.

И их мнение по этому поводу: смирись. Водолеи непостоянны и ненадежны; они поклянутся, что сделают одно, и не сделают ничего подобного.

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