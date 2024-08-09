Свинина очень хорошо сочетается почти со всеми фруктами и ягодами, и этот рецепт сочного мяса со сливами от звезды "Мастер Шеф" – настоящая находка.

На этот раз у себя в Instagram суперфиналистка "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко поделилась рецептом невероятно сочной и вкусной свинины со сливами.

Для приготовления сочной свинины со сливами звезда "Мастер Шеф" использует:

свиная вырезка – 2 шт.

соль – 1 ч.л.

перец – 0,5 ч.л.

розмарин сушеный – 1 ч.л.

чеснок сушеный – 1 ч.л.

хмели-суннели – 1 ч.л.

растительное масло – 150 г

сливочное масло – 50 г

розмарин – 2 веточки

лук – 1 шт.

бульон или вода – 200 г

уксус винный – 50 г

мед – 2 ст.л.

сливы – 8 шт.

Вырезку "Мастер Шеф" Ольга Рябенко нарезает на куски толщиной примерно 5 см и немного прижимает их. Для маринада смешиваем соль, перец, сушеный розмарин, сушеный чеснок, хмели-сунели и растительное масло. Перемешиваем мясо с этой смесью и оставляем мариноваться на полчаса.

Когда мясо замаринуется, обжариваем его на разогретой сковороде до золотистости со всех сторон. После этого добавляем к мясу сливочное масло и веточки розмарина.

Далее "Мастер Шеф" Ольга Рябенко убирает мясо на тарелку, а на той же сковороде готовит соус. Сначала обжариваем мелко нарезанный лук. Далее добавляем бульон или воду, уксус, мед и выпариваем смесь в течение 10 минут.

Возвращаем мясо в сковороду и добавляем половину слив (разрезанных на четверти, без косточек). Готовим под крышкой в ​​течение 15 минут или запекаем в разогретой до 200 градусов духовке 10 минут, чтобы сливы растушились.

За четыре минуты до готовности "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет оставшиеся сливы, чтобы они сохранили форму и текстуру.

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