На этот раз у себя в Instagram суперфиналистка "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко поделилась рецептом невероятно сочной и вкусной свинины со сливами.
Для приготовления сочной свинины со сливами звезда "Мастер Шеф" использует:
- свиная вырезка – 2 шт.
- соль – 1 ч.л.
- перец – 0,5 ч.л.
- розмарин сушеный – 1 ч.л.
- чеснок сушеный – 1 ч.л.
- хмели-суннели – 1 ч.л.
- растительное масло – 150 г
- сливочное масло – 50 г
- розмарин – 2 веточки
- лук – 1 шт.
- бульон или вода – 200 г
- уксус винный – 50 г
- мед – 2 ст.л.
- сливы – 8 шт.
Вырезку "Мастер Шеф" Ольга Рябенко нарезает на куски толщиной примерно 5 см и немного прижимает их. Для маринада смешиваем соль, перец, сушеный розмарин, сушеный чеснок, хмели-сунели и растительное масло. Перемешиваем мясо с этой смесью и оставляем мариноваться на полчаса.
Когда мясо замаринуется, обжариваем его на разогретой сковороде до золотистости со всех сторон. После этого добавляем к мясу сливочное масло и веточки розмарина.
Далее "Мастер Шеф" Ольга Рябенко убирает мясо на тарелку, а на той же сковороде готовит соус. Сначала обжариваем мелко нарезанный лук. Далее добавляем бульон или воду, уксус, мед и выпариваем смесь в течение 10 минут.
Возвращаем мясо в сковороду и добавляем половину слив (разрезанных на четверти, без косточек). Готовим под крышкой в течение 15 минут или запекаем в разогретой до 200 градусов духовке 10 минут, чтобы сливы растушились.
За четыре минуты до готовности "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет оставшиеся сливы, чтобы они сохранили форму и текстуру.
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