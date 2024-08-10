Звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась простым рецептом блюда, в котором идеально соединились сочные куриные ножки, нежный рис и ароматные специи.

Суперфиналистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить курицу с рисом в рукаве – это проще, чем плов, но также невероятно вкусно.

Чтобы приготовить курицу с рисом в рукаве, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

6-8 куриных ножек

2 ч.л. соли

1 ч.л. черного молотого перца

1 ч.л. копченой паприки

1 ч.л. смеси специй для курицы

1 ч.л. сушеного чеснока

60 г масла

300 г риса в сухом виде (лучше всего подойдет Басмати)

1 луковица

1 морковь

1 помидор

1 головка чеснока

1 ч.л. куркумы

600 г воды

Сначала нужно замириновать куриные ножки. "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет к мясу 1 ч.л. соли, перец, паприку, сушеный чеснок и растительное масло, хорошо перемешивает и оставляет мариноваться примерно на 30 минут.

Лук и помидор нарезаем кубиками, морковь натираем на крупной терке. В рукав для запекания "Мастер Шеф" Ольга Рябенко отправляет рис, лук, помидор, морковь, добавляет 1 ч.л. соли, куркуму, специи для курицы, заливает воду и хорошо перемешивает.

В рукав к рису добавляем замаринованные куриные ножки, целую головку чеснока, завязываем рукав и обязательно сверху делаем на нем проколы или надрезы.

Рукав с рисом и курицей "Мастер Шеф" Ольга Рябенко ставит в форму для запекания и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 1 час.⠀

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