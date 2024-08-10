Суперфиналистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить курицу с рисом в рукаве – это проще, чем плов, но также невероятно вкусно.

Чтобы приготовить курицу с рисом в рукаве, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

  • 6-8 куриных ножек
  • 2 ч.л. соли
  • 1 ч.л. черного молотого перца
  • 1 ч.л. копченой паприки
  • 1 ч.л. смеси специй для курицы
  • 1 ч.л. сушеного чеснока
  • 60 г масла
  • 300 г риса в сухом виде (лучше всего подойдет Басмати)
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1 помидор
  • 1 головка чеснока
  • 1 ч.л. куркумы
  • 600 г воды

рецепт, "Мастер Шеф"

Сначала нужно замириновать куриные ножки. "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет к мясу 1 ч.л. соли, перец, паприку, сушеный чеснок и растительное масло, хорошо перемешивает и оставляет мариноваться примерно на 30 минут.

Лук и помидор нарезаем кубиками, морковь натираем на крупной терке. В рукав для запекания "Мастер Шеф" Ольга Рябенко отправляет рис, лук, помидор, морковь, добавляет 1 ч.л. соли, куркуму, специи для курицы, заливает воду и хорошо перемешивает.

В рукав к рису добавляем замаринованные куриные ножки, целую головку чеснока, завязываем рукав и обязательно сверху делаем на нем проколы или надрезы.

Рукав с рисом и курицей "Мастер Шеф" Ольга Рябенко ставит в форму для запекания и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 1 час.⠀

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