Суперфиналистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить курицу с рисом в рукаве – это проще, чем плов, но также невероятно вкусно.
Чтобы приготовить курицу с рисом в рукаве, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- 6-8 куриных ножек
- 2 ч.л. соли
- 1 ч.л. черного молотого перца
- 1 ч.л. копченой паприки
- 1 ч.л. смеси специй для курицы
- 1 ч.л. сушеного чеснока
- 60 г масла
- 300 г риса в сухом виде (лучше всего подойдет Басмати)
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 помидор
- 1 головка чеснока
- 1 ч.л. куркумы
- 600 г воды
Сначала нужно замириновать куриные ножки. "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет к мясу 1 ч.л. соли, перец, паприку, сушеный чеснок и растительное масло, хорошо перемешивает и оставляет мариноваться примерно на 30 минут.
Лук и помидор нарезаем кубиками, морковь натираем на крупной терке. В рукав для запекания "Мастер Шеф" Ольга Рябенко отправляет рис, лук, помидор, морковь, добавляет 1 ч.л. соли, куркуму, специи для курицы, заливает воду и хорошо перемешивает.
В рукав к рису добавляем замаринованные куриные ножки, целую головку чеснока, завязываем рукав и обязательно сверху делаем на нем проколы или надрезы.
Рукав с рисом и курицей "Мастер Шеф" Ольга Рябенко ставит в форму для запекания и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 1 час.⠀
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