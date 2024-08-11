Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился оригинальным рецептом рыбно-овощных котлет, которые получаются вкуснее и полезнее мясных.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что, в отличие от обычных рыбных котлет, такие котлетки получаются гораздо вкуснее и сочнее. Готовятся они очень просто и станут идеальным дополнением к любому гарниру.
Для приготовления рыбно-овощных котлет "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- тунец консервированный кусочками в собственном соке - 1 банка
- морковь – 1 шт.
- кабачок – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- зелень – по желанию
- соль, перец черный молотый, любимые специи – по вкусу
- сок половинки лимона
- яйца – 2-3 шт.
- мука – 2-3 ст.л.
- растительное масло для жарки
Морковь и кабачок "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво натирает на крупной терке, лук нарезает кубиками, зелень – мелко.
В большую миску выкладываем консервированный тунец без жидкости и разминаем его вилкой. Добавляем кабачок, морковь, лук, зелень, также добавляем соль, перец, любимые специи, лимонный сок и перемешиваем все до однородности.
В рыбно-овощную массу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет яйца, муку и еще раз хорошо все перемешивает.
Руками формируем котлеты и обжариваем их на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до аппетитной золотистой корочки с обеих сторон.
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