Известный шеф-повар, ресторатор, судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить невероятно вкусные и сочные котлеты без мяса.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился оригинальным рецептом рыбно-овощных котлет, которые получаются вкуснее и полезнее мясных.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что, в отличие от обычных рыбных котлет, такие котлетки получаются гораздо вкуснее и сочнее. Готовятся они очень просто и станут идеальным дополнением к любому гарниру.

Для приготовления рыбно-овощных котлет "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

тунец консервированный кусочками в собственном соке - 1 банка

морковь – 1 шт.

кабачок – 1 шт.

лук – 1 шт.

зелень – по желанию

соль, перец черный молотый, любимые специи – по вкусу

сок половинки лимона

яйца – 2-3 шт.

мука – 2-3 ст.л.

растительное масло для жарки

Морковь и кабачок "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво натирает на крупной терке, лук нарезает кубиками, зелень – мелко.

В большую миску выкладываем консервированный тунец без жидкости и разминаем его вилкой. Добавляем кабачок, морковь, лук, зелень, также добавляем соль, перец, любимые специи, лимонный сок и перемешиваем все до однородности.

В рыбно-овощную массу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет яйца, муку и еще раз хорошо все перемешивает.

Руками формируем котлеты и обжариваем их на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до аппетитной золотистой корочки с обеих сторон.

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