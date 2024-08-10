Если добавить в тесто для блинов немного кабачка, то получится гораздо вкуснее и полезнее – это идеальный вариант для завтрака, обеда или перекуса.

Украинский кулинарный блоггер Алекс Миль на своей странице в Instagram показал, как приготовить тоненькие, невероятно вкусные и нежные блины из кабачка.

"Кабачковые блины – невероятно вкусное открытие для меня", – подчеркнул кулинар.

На весь процесс приготовления уйдет примерно 25 минут, и в результате вы получите вкуснейшие блины, более полезные, чем обычные.

Чтобы приготовить тесто для тонких кабачковых блинов, нам понадобятся следующие ингредиенты:

мука – 130 г

молоко - 200 г

яйца – 3 шт.

соль, перец черный молотый, сушеный чеснок – по вкусу

укроп – пучок

кабачок – 300 г

сливочное масло – 20 г

В зависимости от того, хотите ли вы максимально нежные блины, или с маленькими кусочками кабачка, тесто можно либо приготовить с помощью блендера, либо натереть кабачок на мелкой терке.

Кулинар вливает в блендер молоко, добавляет муку, хорошо вымытый и разрезанный на куски кабачок, яйца, кусочек сливочного масла, соль, перец, сушеный чеснок, нарезанный укроп и просто перебивает все до однородности.

Жарить такие блины нужно на разогретой сковороде на минимальном огне примерно минуту с одной стороны, а затем 30 секунд с другой стороны.

Подавать кабачковые блины можно с разнообразными солеными начинками или просто со сметанным соусом. Для приготовления соуса нам понадобится:

сметана - 150 г

чеснок – 4-5 зубчиков

укроп – по вкусу

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