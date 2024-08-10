Украинский кулинарный блоггер Алекс Миль на своей странице в Instagram показал, как приготовить тоненькие, невероятно вкусные и нежные блины из кабачка.
"Кабачковые блины – невероятно вкусное открытие для меня", – подчеркнул кулинар.
На весь процесс приготовления уйдет примерно 25 минут, и в результате вы получите вкуснейшие блины, более полезные, чем обычные.
Чтобы приготовить тесто для тонких кабачковых блинов, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- мука – 130 г
- молоко - 200 г
- яйца – 3 шт.
- соль, перец черный молотый, сушеный чеснок – по вкусу
- укроп – пучок
- кабачок – 300 г
- сливочное масло – 20 г
В зависимости от того, хотите ли вы максимально нежные блины, или с маленькими кусочками кабачка, тесто можно либо приготовить с помощью блендера, либо натереть кабачок на мелкой терке.
Кулинар вливает в блендер молоко, добавляет муку, хорошо вымытый и разрезанный на куски кабачок, яйца, кусочек сливочного масла, соль, перец, сушеный чеснок, нарезанный укроп и просто перебивает все до однородности.
Жарить такие блины нужно на разогретой сковороде на минимальном огне примерно минуту с одной стороны, а затем 30 секунд с другой стороны.
Подавать кабачковые блины можно с разнообразными солеными начинками или просто со сметанным соусом. Для приготовления соуса нам понадобится:
- сметана - 150 г
- чеснок – 4-5 зубчиков
- укроп – по вкусу
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