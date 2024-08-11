Участник кулинарного проекта "Мастер Шеф" поделился с украинцами простым рецептом невероятно нежных и вкусных панкейков с шоколадом для завтрака.

На своей странице в Instagram звезда одного из сезонов кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владислав Мицкевич показал, как приготовить нежные шоколадные панкейки.

Чтобы приготовить шоколадные панкейки, участник "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

мука – 200 г

какао-порошок – 2 ст.л.

сахар – 100 г

соль – 2 г

яйцо – 1 шт.

кефир – 150 г

масло сливочное – 50 г

растительное масло – 50 г

шоколадка (измельченная на кубики) – 70 г

Сначала "Мастер Шеф" Владислав Мицкевич смешивает в большой миске сухие ингредиенты: муку, какао-порошок, сахар и соль. В отдельной миске смешиваем жидкие ингредиенты: яйцо, кефир, растительное масло и растопленное сливочное масло.

Добавляем жидкую смесь к сухим ингредиентам, перемешиваем до однородности – и тесто для шоколадных панкейков готово.

Звезда "Мастер Шеф" наливает на сковороду по одной-две столовые ложки теста, формируя круглые панкейки, посередине кладет по маленькому кубику шоколада и накрывает его небольшим количеством теста.

Готовим панкейки на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла на среднем огне – жарим до золотистого цвета с обеих сторон, примерно по две-три минуты с каждой стороны.

"Подавать шоколадные панкейки можно с дополнительным топингом, например, сиропом, ягодами или взбитыми сливками", - добавил "Мастер Шеф" Владислав Мицкевич.

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