Благодаря этим советам вареная кукуруза, даже если вам не повезло, и вы купили старые кочаны, получится максимально вкусной и мягкой.

Если листья кукурузы зеленого цвета, а зернышки светло-желтого, то она молодая, а когда листья сохнут и початок имеет темно-желтый цвет, то она уже старая.

Сначала зачищаем кочаны от листьев, волос, при необходимости удаляем стебель и часть с недозрелыми зернами. Если у вас кукуруза без ничего, то просто помойте ее.

Для аромата на дно кастрюли шеф-повара рекомендуют положить немного листьев, которые мы сняли с кочанов кукурузы. На листья выкладываем початки, при необходимости ломаем их пополам.

Заливаем кукурузу холодной водой, чтобы она полностью покрыла початки. Добавляем соль (примерно 1 ч.л. на литр воды) и ставим вариться. По желанию сверху также можно добавить листьев из кочанов.

Доводим кукурузу до кипения, а затем убавляем огонь и засекаем 15-20 минут для молодой кукурузы.

Если вам не повезло с початками, и они старые, то точного времени для варки такой кукурузы нет, на это может уйти час или два. Но есть один простой лафхак, который поможет быстрее размягчить зернышки старой кукурузы – добавьте в кастрюлю немного пищевой соды, буквально на кончике ножа.

Проверить готовность кукурузы можно с помощью вилки, зернышки должны легко прокалываться. Если так не понятно, то отщипните одно зернышко и попробуйте.

Вкуснее всего вареная кукуруза, если горячие кочаны смазать сливочным маслом и натереть солью. Хранить кукурузу лучше в воде, в которой она варилась, тогда зернышки не засохнут и не обветрятся, а на следующий день можно снова вскипятить кастрюлю, и кукуруза будет как только приготовленная.

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