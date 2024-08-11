Если листья кукурузы зеленого цвета, а зернышки светло-желтого, то она молодая, а когда листья сохнут и початок имеет темно-желтый цвет, то она уже старая.
Сначала зачищаем кочаны от листьев, волос, при необходимости удаляем стебель и часть с недозрелыми зернами. Если у вас кукуруза без ничего, то просто помойте ее.
Для аромата на дно кастрюли шеф-повара рекомендуют положить немного листьев, которые мы сняли с кочанов кукурузы. На листья выкладываем початки, при необходимости ломаем их пополам.
Заливаем кукурузу холодной водой, чтобы она полностью покрыла початки. Добавляем соль (примерно 1 ч.л. на литр воды) и ставим вариться. По желанию сверху также можно добавить листьев из кочанов.
Доводим кукурузу до кипения, а затем убавляем огонь и засекаем 15-20 минут для молодой кукурузы.
Если вам не повезло с початками, и они старые, то точного времени для варки такой кукурузы нет, на это может уйти час или два. Но есть один простой лафхак, который поможет быстрее размягчить зернышки старой кукурузы – добавьте в кастрюлю немного пищевой соды, буквально на кончике ножа.
Проверить готовность кукурузы можно с помощью вилки, зернышки должны легко прокалываться. Если так не понятно, то отщипните одно зернышко и попробуйте.
Вкуснее всего вареная кукуруза, если горячие кочаны смазать сливочным маслом и натереть солью. Хранить кукурузу лучше в воде, в которой она варилась, тогда зернышки не засохнут и не обветрятся, а на следующий день можно снова вскипятить кастрюлю, и кукуруза будет как только приготовленная.
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