Яблочный пирог можно приготовить и без духовки – вам понадобится всего пять минут для замешивания теста, обычная сковорода и плита.

Яблочный пирог, приготовленный на сковороде, получается таким же пышным, вкусным и нежным, как и обычный, а готовится очень просто и быстро.

Рецептом поделилась украинская кулинарная блогерка Valerikiry. Для приготовления быстрого яблочного пирога на сковороде нам понадобятся следующие ингредиенты:

куриные яйца – 2 шт.

сахар – 5 ст.л.

соль - щепотка

сметана – 4 ст.л.

сливочное масло (растопленное) – 2 ст.л.

мука – 1 стакан (160 г)

разрыхлитель – 2 ч.л.

яблоки – 3 шт.

сахарная пудра – для посыпки

"Если у вас нет духовки, то это отличный вариант все равно радовать себя домашней выпечкой", – отметила кулинар.

Яйца выбиваем в миску и размешиваем венчиком. Всыпаем сахар и снова размешиваем. Добавляем сметану, растопленное сливочное масло и снова перемешиваем до однородности.

В миску к яичной смеси добавляем просеянную муку с разрыхлителем и хорошо все перемешиваем. Готовое тесто будет иметь консистенцию густой сметаны.

Яблоки по желанию чистим от кожуры, нарезаем кубиками и смешиваем с тестом.

На сковороду, смазанную сливочным маслом, выливаем тесто с яблоками, разравниваем и готовим на маленьком огне под крышкой примерно 30-40 минут. Через 15-20 минут после начала выпекания проверьте низ пирога, чтобы он не пригорал.

Когда низ пирога будет готов, переворачиваем его – это удобно делать с помощью тарелки, как на видео. С другой стороны готовим пирог еще примерно 10 минут, уже без крышки.

Готовый яблочный пирог перекладываем на тарелку, присыпаем сахарной пудрой и можно наслаждаться.

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