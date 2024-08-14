Если у вас нет времени и сил на приготовление завтрака утром, то судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво советует попробовать этот быстрый и вкусный рецепт.

На своей странице в Instagram судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как готовит свой любимый завтрак из лаваша за пять минут.

Это очень вкусная и питательная альтернатива обычному омлету или бутербродам.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет один круглый лаваш, 2-3 яйца, консервированный тунец или любое мясо, ветчину или колбасу, помидор, немного зелени и сыр.

Яйца размешиваем до однородности, добавляем соль и любимые специи и выливаем на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла. Яйца "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво накрывает лавашем и жарит на среднем огне несколько минут.

После этого переворачиваем лаваш яичницей вверх. На одну половину выкладываем начинку: тертый сыр, тунец или мясо, нарезанный кольцами помидор, еще немного тертого сыра – и складываем лаваш вдвое.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво жарит лаваш до золотистой хрустящей корочки – и завтрак готов.

Ранее судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво также показал интересный лайфхак, который поможет сварить яйца пашот. Для этого на пищевую пленку, смазанную растительным маслом, выбиваем яйцо, собираем края пленки, чтобы получился мешочек, и отвариваем яйцо в кипящей воде, чтобы белок приготовился, а желток остался жидким.

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