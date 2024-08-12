Этот рецепт кукурузы от звезды "Мастер Шеф" универсален, он подойдет как для молодых кочанов, так и для старых, или для долго лежавших и уже подсохших.

"Купил значит три кочана и забыл за них на 2 недели в холодильнике. Бедные аж скукожились. Сливочное масло и печка - хорошее спасение в данной ситуации", - рассказал участник "Мастер Шеф" Александр Гриценко на своей странице в Instagram.

Молодая кукуруза идеальна в вареном виде, она всегда мягкая и нежная, а вот старую нужно долго варить и все равно она уже не будет такой, а по этому рецепту любая кукуруза получается максимально вкусной.

Для начала нужно сделать помазку для кукурузы. Для этого "Мастер Шеф" Александр Гриценко смешивает следующие ингредиенты:

сливочное масло (мягкое) - 50 г

мед - 20 г

чеснок (натертый) – 10 г

соль, перец черный молотый, копченая паприка, итальянские травы – по 1 щепотке

Курурудзу зачищаем от листьев и волос и хорошо смазываем сливочным маслом со специями. Каждый кочан "Мастер Шеф" Александр Гриценко отдельно заворачивает в фольгу и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку: молодую на 20 минут, а старую на 30 минут.

Разворачиваем кукурузу и можно наслаждаться. Для еще большего аромата "Мастер Шеф" Александр Гриценко дополнительно обжег кочаны горелкой, но это делать не обязательно.

Навіть стара кукурудза вийде смачною:

Последние новости Украины:

Идеальное сочетание: финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт сочного мяса со сливами.

Не жалейте сыра: рецепт ленивого хачапури на сковороде, готовится очень быстро.

Котлеты будут вкусными и сочными: "Мастер Шеф" Хименес-Браво дал простой рецепт.