Лето – идеальное время, чтобы экспериментировать со вкусами, поэтому финалистка тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Ирина Прудникова рекомендует приготовить такой оригинальный салат.

Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ирина Прудникова на своей странице в Instagram показала, как приготовить оригинальный летний салат с арбузом.

"Очень освежающий и пикантный", – советует финалистка "Мастер Шеф".

Чтобы приготовить летний салат с арбузом, "Мастер Шеф" Ирина Прудникова берет следующие ингредиенты:

арбуз – 300 г

огурец – 200 г

сыр (кулинар использовала брынзу, но можно брать по своему вкусу) - 100 г

базилик зеленый - 2 веточки

Но самое главное в этом салате – это заправка. Для заправки нам понадобится:

мед - 50 г

соевый соус – 2 ст.л.

соус терияки – 1 ч.л.

растительное масло (лучше всего подойдет оливковое, но можно брать любое другое) - 2 ст.л.

щепотка соли и копченой паприки

сок половинки лимона

Готовится такой салат очень просто и быстро. Арбуз "Мастер Шеф" Ирина Прудникова зачищает от косточек, нарезает маленькими кубиками и выкладывает на тарелку. Сверху выкладываем мелко нарезанные листики базилика, которые придадут салату особую пикантность и аромат.

Огурец и сыр нарезаем также маленькими кубиками и выкладываем слоями на арбуз.

Чтобы приготовить заправку, "Мастер Шеф" Ирина Прудникова смешивает до однородности мед, соевый соус, терияки, растительное масло, немного соли и копченой паприки. Поливаем заправкой салат, сверху дополнительно сбрызгиваем его лимонным соком – и готово.

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