Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ирина Прудникова на своей странице в Instagram показала, как приготовить оригинальный летний салат с арбузом.
"Очень освежающий и пикантный", – советует финалистка "Мастер Шеф".
Чтобы приготовить летний салат с арбузом, "Мастер Шеф" Ирина Прудникова берет следующие ингредиенты:
- арбуз – 300 г
- огурец – 200 г
- сыр (кулинар использовала брынзу, но можно брать по своему вкусу) - 100 г
- базилик зеленый - 2 веточки
Но самое главное в этом салате – это заправка. Для заправки нам понадобится:
- мед - 50 г
- соевый соус – 2 ст.л.
- соус терияки – 1 ч.л.
- растительное масло (лучше всего подойдет оливковое, но можно брать любое другое) - 2 ст.л.
- щепотка соли и копченой паприки
- сок половинки лимона
Готовится такой салат очень просто и быстро. Арбуз "Мастер Шеф" Ирина Прудникова зачищает от косточек, нарезает маленькими кубиками и выкладывает на тарелку. Сверху выкладываем мелко нарезанные листики базилика, которые придадут салату особую пикантность и аромат.
Огурец и сыр нарезаем также маленькими кубиками и выкладываем слоями на арбуз.
Чтобы приготовить заправку, "Мастер Шеф" Ирина Прудникова смешивает до однородности мед, соевый соус, терияки, растительное масло, немного соли и копченой паприки. Поливаем заправкой салат, сверху дополнительно сбрызгиваем его лимонным соком – и готово.
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