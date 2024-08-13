Звезда проекта "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко у себя в Instagram показала, как приготовить сочное мясо по-черногорски с картофелем и другими овощами.
В Черногории традиционным блюдом является мясо под сачем (под крышкой), которое обычно готовят на углях, но финалистка "Мастер Шеф" адаптировала этот рецепт для духовки и сделала его еще вкуснее.
⠀
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- мясо (телятина, говядина, свинина, курица или баранина) – 1,3 кг
- масло оливковое – 100 г
- 2 морковки
- 6 картофелин
- перец сладкий – 2 шт.
- красный лук – 2 шт.
- по желанию можно добавить лук порей (1 шт.)
- сухое белое вино – 70 г
- розмарин сушеный – 2 ч.л.
- зелень (петрушка или кинза) – 20 г
- лавровый лист – 4 шт.
- чеснок – 8 зуб.
- соль сванская – 1 ч.л.
- паприка – 1 ст.
- соль и перец – по вкусу
Морковь, картофель и лук чистим и разрезаем на большие куски. Мясо и сладкие перцы также режем большими кусками. Мясо подсаливаем по вкусу.
В сковороду, которую можно ставить в духовку, или форму для запекания с крышкой "Мастер Шеф" Ольга Рябенко наливает часть растительного масла, выкладывает на дно морковь, сладкий перец и одну луковицу, в центр выкладывает картофель, а по краям куски мяса. Солим и перчим.
Сверху на картофель выкладываем нарезанную зелень. Также "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет разрезанные пополам зубчики чеснока, оставшийся лук, розмарин, паприку, сванскую соль, лавровый лист.
Поливаем мясо с овощами растительным маслом, вином, накрываем крышкой и отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 4 часа.
Последние новости Украины:
С таким маринадом малосольные огурцы получаются невероятно вкусными и пикантными: новый рецепт.
Вкусный завтрак за 15 минут: финалистка "Мастер Шеф" поделилась простым рецептом.
Секрет вкусных и сочных отбивных: шеф-повар дал простой рецепт маринада.