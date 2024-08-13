Звезда проекта "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко у себя в Instagram показала, как приготовить сочное мясо по-черногорски с картофелем и другими овощами.

В Черногории традиционным блюдом является мясо под сачем (под крышкой), которое обычно готовят на углях, но финалистка "Мастер Шеф" адаптировала этот рецепт для духовки и сделала его еще вкуснее.

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Для этого рецепта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

мясо (телятина, говядина, свинина, курица или баранина) – 1,3 кг

масло оливковое – 100 г

2 морковки

6 картофелин

перец сладкий – 2 шт.

красный лук – 2 шт.

по желанию можно добавить лук порей (1 шт.)

сухое белое вино – 70 г

розмарин сушеный – 2 ч.л.

зелень (петрушка или кинза) – 20 г

лавровый лист – 4 шт.

чеснок – 8 зуб.

соль сванская – 1 ч.л.

паприка – 1 ст.

соль и перец – по вкусу

Морковь, картофель и лук чистим и разрезаем на большие куски. Мясо и сладкие перцы также режем большими кусками. Мясо подсаливаем по вкусу.

В сковороду, которую можно ставить в духовку, или форму для запекания с крышкой "Мастер Шеф" Ольга Рябенко наливает часть растительного масла, выкладывает на дно морковь, сладкий перец и одну луковицу, в центр выкладывает картофель, а по краям куски мяса. Солим и перчим.

Сверху на картофель выкладываем нарезанную зелень. Также "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет разрезанные пополам зубчики чеснока, оставшийся лук, розмарин, паприку, сванскую соль, лавровый лист.

Поливаем мясо с овощами растительным маслом, вином, накрываем крышкой и отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 4 часа.

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