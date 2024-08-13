Этот простой в приготовлении, невероятно вкусный и свежий соус идеально подойдет к мясным и рыбным блюдам, а также к картофелю и хлебу.

Летом всегда хочется максимально легких и освежающих блюд, поэтому вместо жирного майонеза попробуйте приготовить знаменитый греческий соус дзадзики.

Дзадзики – это свежий и полезный соус родом из Греции, который часто подают к мясным блюдам, рыбе, или как соус-дип к хлебу и овощам.

Украинская кулинарная блогерка Юлия Сенич на своей странице в Instagram показала, как приготовить соус дзадзики. Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

йогурт греческий – 500 г

огурец – 1 шт. (большой)

чеснок – 2-3 зуб.

масло оливковое – 1-2 ст.л.

соль, перец, лимонный сок – по вкусу

по желанию можно добавить немного укропа и мяты

Огурец натираем на крупной терке и руками отжимаем из него лишнюю жидкость – она нам не понадобится.

К огурцу добавляем чеснок, натертый на мелкой терке, и греческий йогурт. Также добавляем растительное масло, соль, перец, немного лимонного сока и по желанию мелко нарезанные укроп и мяту. Перемешиваем все до однородности – и соус дзадзики готов.

"Подаем в холодном виде к стейку, мясу, картофелю или рыбе. Приятного аппетита!", - добавила блогерка.

В комментариях украинцы также оценили рецепт: "Этот соус действительно вкусный. Традиционно этот соус готовится именно с мятой и свежим огурцом… это особое сочетание свежести вкуса".

Последние новости Украины:

С таким маринадом малосольные огурцы получаются невероятно вкусными и пикантными: новый рецепт.

Вкусный завтрак за 15 минут: финалистка "Мастер Шеф" поделилась простым рецептом.

Секрет вкусных и сочных отбивных: шеф-повар дал простой рецепт маринада.