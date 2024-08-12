Если не использовать никаких ухищрений, томаты могут храниться в течение 1–2 месяцев, при соблюдении правильных условий хранения.

Один из вариантов хранения томатов предполагает использование ящиков. Важно собрать помидоры до того, как температура на улице опустится ниже 5 °С, иначе они не дозреют. Ящик должен быть невысоким, а его дно следует выстелить плотной белой бумагой.

На бумагу укладывают слой торфа, мха-сфагнума или хвойных опилок, так как эти материалы содержат природные антисептики, защищающие плоды от гниения. Перед закладкой на хранение томаты рекомендуется обработать водкой для дезинфекции. Затем их засыпают торфом, мхом или опилками. Можно сделать до трех таких слоев, после чего ящик закрывается решетчатой крышкой.

Томаты также можно хранить в ящиках и без дополнительных материалов, если просто уложить их в один-два слоя и убрать в прохладное помещение с температурой 10–12 °С и влажностью воздуха 80–85%. Важно, чтобы плоды были целыми, без повреждений и признаков заболеваний, особенно фитофтороза.

Другой способ хранения более прост, с использованием стеклянных банок, желательно литровых. Плоды должны быть некрупными, чтобы они проходили через горлышко. Банки следует предварительно простерилизовать и высушить. На дно насыпают 100 г горчичного порошка, накрывают его пергаментной бумагой, затем емкость заполняют вымытыми и сухими томатами и закатывают металлической крышкой.

Еще одним вариантом хранения является использование плетеных корзин. Каждый томат заворачивают в газетную бумагу, предварительно смоченную в водке или спирте и высушенную. Плоды затем укладывают в корзины.

Также существует метод хранения томатов в парафине. Для этого растапливают парафиновую свечу в небольшой кастрюльке, после чего на мгновение опускают в жидкий парафин томаты. Когда парафин затвердеет, образуется защитная корочка. Плоды можно хранить в ящиках, корзинах или в холодильнике.

Другой способ предполагает хранение томатов с луком или чесноком. Эти овощи выделяют фитонциды, которые обладают обеззараживающим эффектом. Томаты можно перемешать с луком в соотношении 1:1 и хранить таким образом.

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