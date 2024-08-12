Опытные огородники знают, что белокрылка может нанести значительный ущерб урожаю. Прежде чем бежать в магазин за химическими средствами, попробуйте использовать народные рецепты для борьбы с этим вредителем.
Белокрылка представляет собой небольшую бабочку, внешне напоминающую мошку. Взрослые насекомые питаются соками из нижних листьев капусты, что вызывает их пожелтение, появление черных пятен и замедление роста. Вдобавок, белокрылка может переносить другие заболевания, которые сложно лечить.
Этот вредитель поражает не только капусту, но и томаты, огурцы, кабачки, перец, баклажаны, салаты, сельдерей и садовые цветы. Для эффективной борьбы с белокрылкой важно действовать при первых признаках ее появления.
Белокрылка может адаптироваться к средствам борьбы, поэтому важно использовать разные рецепты и периодически повторять обработки. Обратите внимание, что народные методы требуют регулярного применения — раз в 5 дней или по мере обнаружения новых насекомых.
Раствор молока, масла и соды
Смешайте 100 мл жидкого мыла, 100 мл подсолнечного масла, 1 ст. ложку соды, пол литра молока и 5 литров воды. Обработайте листья капусты со всех сторон.
Настой чеснока
Измельчите 100 г очищенных зубчиков чеснока, залейте их пол литра воды и настаивайте 5-6 дней. Разведите 5 мл настоя в 1 литре воды и опрыскайте пораженные растения.
Раствор йода и соды
Добавьте 40 г мыла, 1 ч. ложку йода и 2 ст. ложки соды в 1 литр воды. Перемешайте и доведите объем до 10 литров чистой воды. Обрабатывайте капусту сразу после приготовления раствора.
Настой полыни
2-3 ст. ложки полыни залейте 1 литром воды и настаивайте 2 дня. Можно использовать и настой тысячелистника: 3-4 ст. ложки сухой измельченной травы залейте 1 литром воды и настаивайте 2-3 суток.
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