На этот раз у себя в Instagram звезда тринадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Алена Московченко показала, как приготовить вкуснейшую шакшуку для завтрака.

"Когда начинается сезон свежих овощей, я готова ее есть каждый день", – подчеркнула звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления шакшуки "Мастер Шеф" Алена Московченко берет следующие ингредиенты:

лук репчатый – 1 шт.

перец сладкий – 1 шт.

помидор спелый большой – 1 шт.

яйца – 4 шт.

растительное масло для жарки

соль, перец черный молотый, сахар – по вкусу

петрушка – по желанию

Лук "Мастер Шеф" Алена Московченко нарезает полукольцами, сладкий перец и помидоры – небольшими кубиками.

На разогретой сковороде с растительным маслом сначала обжариваем лук до прозрачности. После этого добавляем перец и жарим, пока он не станет мягким. Далее добавляем помидор и тушим овощи до состояния соуса. Добавляем соль, перец и сахар по вкусу.

Далее "Мастер Шеф" Алена Московченко делает четыре небольших углубления в соусе, выбивает туда яйца и подсаливает только белок (!).

Накрываем сковороду крышкой и жарим до полной готовности белка, а желток – как вам больше нравится, жидкий или готовый. Посыпаем шакшуку мелко нарезанной зеленью.

Есть шакшуку "Мастер Шеф" Алена Московченко советует прямо из сковороды вместе с хрустящим тостом.

Последние новости Украины:

Идеальное сочетание: финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт сочного мяса со сливами.

Не жалейте сыра: рецепт ленивого хачапури на сковороде, готовится очень быстро.

Котлеты будут вкусными и сочными: "Мастер Шеф" Хименес-Браво дал простой рецепт.