На этот раз у себя в Instagram звезда тринадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Алена Московченко показала, как приготовить вкуснейшую шакшуку для завтрака.
"Когда начинается сезон свежих овощей, я готова ее есть каждый день", – подчеркнула звезда "Мастер Шеф".
Для приготовления шакшуки "Мастер Шеф" Алена Московченко берет следующие ингредиенты:
- лук репчатый – 1 шт.
- перец сладкий – 1 шт.
- помидор спелый большой – 1 шт.
- яйца – 4 шт.
- растительное масло для жарки
- соль, перец черный молотый, сахар – по вкусу
- петрушка – по желанию
Лук "Мастер Шеф" Алена Московченко нарезает полукольцами, сладкий перец и помидоры – небольшими кубиками.
На разогретой сковороде с растительным маслом сначала обжариваем лук до прозрачности. После этого добавляем перец и жарим, пока он не станет мягким. Далее добавляем помидор и тушим овощи до состояния соуса. Добавляем соль, перец и сахар по вкусу.
Далее "Мастер Шеф" Алена Московченко делает четыре небольших углубления в соусе, выбивает туда яйца и подсаливает только белок (!).
Накрываем сковороду крышкой и жарим до полной готовности белка, а желток – как вам больше нравится, жидкий или готовый. Посыпаем шакшуку мелко нарезанной зеленью.
Есть шакшуку "Мастер Шеф" Алена Московченко советует прямо из сковороды вместе с хрустящим тостом.
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