С 15 августа 2024 года абоненты Киевстара обязаны будут оплатить 50 грн за негарантийную замену SIM-карты.

Киевстар, один из ведущих мобильных операторов Украины, объявил о важных изменениях своих абонентов. С 15 августа 2024 года за негарантийную замену SIM-карт в Киевстаре придется доплатить 50 гривен.

Стоимость услуги относится как к основным SIM-картам, так и к дополнительным, используемым для планшетов и второстепенных телефонов. В компании "Киевстар" подчеркнули, что изменения коснутся всех абонентов, включая тех, кто пользуется подпиской, контрактными тарифами и услугами для бизнес-клиентов.

Вы можете заменить SIM в магазине Киевстар. Напоминаем, что негарантийная замена производится в случаях потери, блокировки или повреждения SIM-карты», – говорится в сообщении на сайте оператора.

Абонентам рекомендуют обращаться в ближайший магазин Киевстар для получения новой карты по обновленным условиям.

Ранее Politeka также писала о том, что популярный оператор Vodafone неприятно удивил своих абонентов внезапным повышением тарифов. Цены выросли уже с 1 августа, однако изменились не только суммы.

Оператор также скорректировал наполнение отдельных предложений. К примеру, стоимость тарифа Vodafone Red Unlim Plus увеличилась сразу на 50 грн. Однако выросло и количество минут на другие сети Украины – с 500 до 600 минут.

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