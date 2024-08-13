Узнайте, как правильно ухаживать за огурцами в августе, чтобы получать урожай до первых заморозков.

Огурцы нуждаются в тепле и влаге, поэтому лето – идеальное время для их роста. Чтобы плоды радовали до поздней осени, важно правильно ухаживать за огурцами.

Полив и подкормка огурцов

Регулярный полив и подкормка – ключевые аспекты, обеспечивающие огурцам необходимую влагу и питание. Ухаживать за огурцами нужно так:

Поливайте огурцы регулярно, но умеренно, чтобы избежать как переувлажнения, так и пересыхания почвы. Лучше поливать утром или вечером, когда солнце не припекает. Подкармливайте огурцы еженедельно слабым раствором комплексного удобрения. В период плодоношения полезно добавлять калийные или фосфорные удобрения для улучшения качества плодов. Мульчуйте почву вокруг огурцов соломой, травой или опилками, что поможет сохранять влагу, предотвращать рост сорняков и защищать корни от перегрева.

Формирование и пасынкование огурцов

Формирование и пасынкование также являются важными процессами по уходу за огурцами, ведь они помогают контролировать рост растений и повышать их продуктивность.

Формируйте огурцы в один или два стебля, в зависимости от сорта. Для этого прищипывайте верхушку главного стебля после 4-6 листьев, а боковые побеги – после 1-2 листьев. Пасинкуйте огурцы регулярно, удаляя лишние побеги из пазух листьев и корней. Это снизит нагрузку на растение и будет способствовать плодоношению.

Правильный уход за огурцами в августе поможет получить щедрый урожай до самых заморозков.

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