Победительница тринадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Алина Бурик поделилась рецептом невероятно пышных, вкусных и нежных японских панкейков.
Для приготовления японских панкейков победительница "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 75 г
- соль - щепотка
- молоко - 180 г
- мука – 150 г
- разрыхлитель - 10 г
Яйца разделяем на белки и желтки. В миску к белкам добавляем щепотку соли и начинаем взбивать. Когда образуется легкая пена, "Мастер Шеф" Алина Бурик добавляет сахар и продолжает взбивать белки до стойких пиков.
К желткам добавляем молоко и взбиваем просто до однородности. Добавляем муку, разрыхлитель и снова взбиваем до однородности. К желтковой массе добавляем взбитые белки и аккуратно перемешиваем силиконовой лопаткой до однородной консистенции.
Разогреваем сковороду и на среднем огне начинаем жарить панкейки. Сначала "Мастер Шеф" Алина Бурик выкладывает по одной столовой ложке теста и затем добавляет сверху еще по одной ложке, накрывает крышкой и оставляет на несколько минут.
Затем добавляем на каждый панкейк еще по одной ложке теста и снова накрываем крышкой. Через несколько минут переворачиваем панкейки, накрываем крышкой и готовим еще несколько минут.
"Вкусно есть панкейки с вареньем, сгущенкой или карамелью. Это достаточно быстро, вкусно и красиво", - добавила "Мастер Шеф" Алина Бурик.
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