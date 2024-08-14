Узнайте, как правильно определить время для сбора свеклы, чтобы получить качественный и вкусный урожай.

Многие огородники считают, что свеклу следует оставлять на грядках подольше для достижения максимальных размеров. Однако это может привести к гниению корнеплодов, в результате чего вы рискуете потерять весь урожай или получить свеклу с утраченными вкусовыми качествами.

Также не стоит торопиться со сбором урожая свеклы. Если свеклу убрать слишком рано, она не успеет накопить необходимое количество витаминов и микроэлементов, ведь в последней фазе развития овощ накапливает наибольшее количество полезных веществ.

Многие огородники ориентируются на рекомендации производителей, указанных на упаковке семян. Эти данные касаются терминов, которые проходят между появлением первой лестницы и созреванием. Однако важно помнить, что эти сроки приблизительны и зависят от погодных условий, способа выращивания и других факторов. Поэтому не следует слепо полагаться только на советы производителя.

Вот несколько принципов, которые помогут определить оптимальное время для сбора урожая свеклы:

Определите сроки созревания в зависимости от сорта свеклы:

Раннеспелые: 50-80 дней, уборка урожая свеклы происходит в июле – начале августа. Среднеспелые: 80-100 дней, сбор урожая свеклы во второй половине августа – начале сентября. Позднеспелые: 100-130 дней, их можно собирать в сентябре, важно успеть до первых заморозков. Эта свекла может храниться до весны.

На упаковке семян указано, какой группе относится конкретный сорт.

Признаки готовности урожая свеклы к уборке:

Желтеет ботва, особенно нижние листья. Но учитывайте, что в сухие сезоны пожелтение может произойти раньше.

Появление наростов на корнеплоде свидетельствует о начале прорастания. Если оставить свеклу на грядке, она может пустить новые корни.

Корнеплод выступает над поверхностью земли примерно на 2/3.

Корнеплоды достигают максимальных размеров (ориентируйтесь на характеристики сорта). Однако в условиях плохого ухода плоды могут быть недоразвиты.

Обратите внимание, что пока корнеплод остаются в земле, трудно оценить их состояние, поэтому свеклу нужно периодически выкапывать для осмотра. Это поможет вам определить лучшее время для сбора урожая свеклы.

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