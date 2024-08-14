Опытные садоводы советуют, как правильно обрезать кусты смородины после уборки, чтобы подготовить их к зимнему периоду и обеспечить щедрый урожай в следующем году.

После сбора урожая смородины в 2024 году пора позаботиться о кустах. Обрезать кусты смородины следует, чтобы они могли отдохнуть и подготовиться к зимним холодам. Регулярная обрезка кустов смородины – это залог их здоровья и богатого урожая в следующем сезоне. Это не только улучшит облик кустов, но и поможет им накопить ресурсы для следующего сезона.

Вот несколько советов, как правильно обрезать кусты смородины:

Начните с санитарной обрезки. Внимательно осмотрите растения и удалите все поврежденные или больные ветки. Если на листьях есть признаки болезней, их также следует убрать. Острые садовые ножницы пригодятся, ведь они помогут сделать чистые срезы, не повреждая другие части растения.

Формируйте кусты. После санитарной обрезки можно переходить к формовке. Укоротите однолетние ветки примерно на 5 сантиметров. Также не забудьте удалить побеги, растущие близко к земле. Это позволит растениям лучше использовать питательные вещества.

Питание. После обрезки следует подкормить кусты, чтобы помочь им восстановиться. Органические удобрения или компост очень подойдут для этого.

Защита от холода. Чтобы кусты смородины не пострадали от морозов, можно замульчировать почву вокруг них. Это поможет сберечь тепло и защитить корни.

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