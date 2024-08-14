Взглянув на знак зодиака человека, можно точно узнать, почему он не так эмоционально выразителен, как другие.

Для некоторых знаков Зодиака открытость и уязвимость изнуряют и могут полностью изменить нашу жизнь.

Некоторым людям требуются годы, чтобы «завести разговор» с чужим человеком.

1. Дева (23 августа - 22 сентября)

Уберите эту девчонку из центра внимания! Она НЕНАВИДИТ это! И если вы думаете, что она вывалит на вас историю своей жизни с первого взгляда, подумайте еще раз.

Дева обладает исключительным аналитическим складом ума и всегда обращает внимание на мелкие детали.

Хотя она может анализировать свою собственную жизнь, а также жизнь других, ей может быть трудно ослабить защиту и поделиться с другими. Это происходит из-за ее застенчивости.

Она много волнуется и действительно ненавидит просить о помощи. У нее могут быть вещи, которые ей НУЖНО вам сказать, но она может быть слишком застенчивой или обеспокоенной тем, что станет для вас обузой.

Покажите ей, что вы всегда открыты для разговора, открывая ей САМОГО СЕБЯ. Это может помочь ей более комфортно дойти до глубоких тем.

2. Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Когда дело доходит до акта раскрытия, у Скорпиона нет проблем с тем, чтобы излить вам душу. Так что она соскочила с крючка, верно? НЕПРАВИЛЬНО.

Она может жить и дышать эмоциями, НО у нее есть и другая сторона. Ооо, загадочно!

Так что да, она крутая, спокойная и собранная И эмоционально зрелая. НО она также недоверчивая и скрытная. Да, она откроется. Если и только если она будет доверять вам полностью.

Если она с подозрением относится к вашим мотивам, можете быть уверены, что она будет держать рот закрытым и молчаливым.

Она ценит правду, и если ты не можешь этого сделать, она не сможет посвятить тебя в СВОИ истины. Извини, повезет в следующий раз, приятель.

И если у вас есть хоть какая-то надежда услышать ее глубокие темные секреты, вам лучше доказать, что ваш рот закрыт крепче, чем чертова банка с соусом для пасты. Вот это крепко!

3. Водолей (20 января - 18 февраля)

Ого, эта девушка УМНАЯ?! Она сразит вас своим интеллектом и глубоким мышлением. НО ее глубокое мышление может отбросить ее назад в отношениях и в конечном итоге в фазе «раскрытия».

Она отстранится от разговора, если покажется, что эмоции начинают выходить из-под контроля.

У нее могут быть глубокие мысли об эмоциях, но ей трудно говорить о них.

Когда Водолеи сталкиваются с возможностями открыться, они могут уклониться из-за страха несогласия. Ей трудно прорабатывать проблемы или эмоции, когда кто-то с ней не согласен.

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