Многие могут сомневаться перед приготовлением меренгового рулета дома, но если попробуете, результат вас приятно удивит. С видеорецептом от шеф-повара и победителя шоу «МастерШеф-7» Вадима «Павы» Бжезинского приготовить меренговый рулет с ягодами становится еще проще.
Как приготовить рулет с ягодами и нежным сливочным кремом?
Ингредиенты для меренгового рулета с ягодами.
Рулет состоит из трех основных элементов: меренги, сливочного крема и ягодного декора. Чтобы приготовить меренговый рулет с ягодами, понадобятся простые ингредиенты: яйца, соль, сахар, лимонный сок, крахмал и необычный компонент – фундук. Для крема необходимы маскарпоне, сливки и сахарная пудра. Ягоды для декора можно выбирать по вашему вкусу.
Меренговый рулет – идеальное лакомство для любого случая! Нежное меренговое тесто, наполненное кремом со свежими ягодами, просто тает во рту. Готовить его легко и быстро.
Ингредиенты:
Безе
- Яйца куриные – 6 шт.
- Сахар - 250 г
- Соль – 0.5 ч. л.
- Лимонный сок – 1 ч. л.
- Крахмал - 1 ст. л.
- Фундук – 80 г
Крем
- Маскарпоне — 150 г
- Сахарная пудра - 25 г
- Сливки 33% - 100 мл
Дополнительно
- Клубника - 300 г
- Лохина — 200 г
Как приготовить меренговый рулет с ягодами Некоторые считают, что меренговый рулет готовить даже легче, чем бисквитный. Если бисквитный рулет часто ломается, меренга же более упругая, а маленькие трещинки придают ей особенный шарм. Так что даже если меренга сломается — это только придаст ей оригинальность.
Подготовьте ингредиенты
Отделите белки от желтков и взбейте миксером белки в течение 3 минут. Добавьте соль, постепенно всыпьте сахар, а затем лимонный сок, продолжая взбивать.
Когда меренг станет пышной, осторожно введите крахмал, перемешивая лопаткой.
Выпекайте меренг Выстелите противень пергаментом и равномерно распределите белковую массу. Посыпьте измельченными орехами. Выпекайте меренг в духовке в разогретой до 150°C в течение 30 минут. После выпечки дайте ей остыть.
Аккуратно переверните меренг на другой лист пергамента и снимите верхний слой бумаги.
Приготовьте крем
К маскарпону добавьте холодные сливки и взбейте вместе с сахарной пудрой до получения пышного крема.
Нарежьте клубнику на четвертинки. Равномерно смажьте меренговый корж кремом и выложите сверху клубнику и голубику.
Осторожно сверните рулет, украсьте его сверху кремом и ягодами. Готово!
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