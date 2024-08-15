Узнайте, как приготовить меренговый рулет с ягодами по простому рецепту от шеф-повара Вадима Бжезинского.

Многие могут сомневаться перед приготовлением меренгового рулета дома, но если попробуете, результат вас приятно удивит. С видеорецептом от шеф-повара и победителя шоу «МастерШеф-7» Вадима «Павы» Бжезинского приготовить меренговый рулет с ягодами становится еще проще.

Как приготовить рулет с ягодами и нежным сливочным кремом?

Ингредиенты для меренгового рулета с ягодами.

Рулет состоит из трех основных элементов: меренги, сливочного крема и ягодного декора. Чтобы приготовить меренговый рулет с ягодами, понадобятся простые ингредиенты: яйца, соль, сахар, лимонный сок, крахмал и необычный компонент – фундук. Для крема необходимы маскарпоне, сливки и сахарная пудра. Ягоды для декора можно выбирать по вашему вкусу.

Меренговый рулет – идеальное лакомство для любого случая! Нежное меренговое тесто, наполненное кремом со свежими ягодами, просто тает во рту. Готовить его легко и быстро.

Ингредиенты:

Безе

Яйца куриные – 6 шт.

Сахар - 250 г

Соль – 0.5 ч. л.

Лимонный сок – 1 ч. л.

Крахмал - 1 ст. л.

Фундук – 80 г

Крем

Маскарпоне — 150 г

Сахарная пудра - 25 г

Сливки 33% - 100 мл

Дополнительно

Клубника - 300 г

Лохина — 200 г

Как приготовить меренговый рулет с ягодами Некоторые считают, что меренговый рулет готовить даже легче, чем бисквитный. Если бисквитный рулет часто ломается, меренга же более упругая, а маленькие трещинки придают ей особенный шарм. Так что даже если меренга сломается — это только придаст ей оригинальность.

Подготовьте ингредиенты

Отделите белки от желтков и взбейте миксером белки в течение 3 минут. Добавьте соль, постепенно всыпьте сахар, а затем лимонный сок, продолжая взбивать.

Когда меренг станет пышной, осторожно введите крахмал, перемешивая лопаткой.

Выпекайте меренг Выстелите противень пергаментом и равномерно распределите белковую массу. Посыпьте измельченными орехами. Выпекайте меренг в духовке в разогретой до 150°C в течение 30 минут. После выпечки дайте ей остыть.

Аккуратно переверните меренг на другой лист пергамента и снимите верхний слой бумаги.

Приготовьте крем

К маскарпону добавьте холодные сливки и взбейте вместе с сахарной пудрой до получения пышного крема.

Нарежьте клубнику на четвертинки. Равномерно смажьте меренговый корж кремом и выложите сверху клубнику и голубику.

Осторожно сверните рулет, украсьте его сверху кремом и ягодами. Готово!

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