В этот раз на своей странице в Instagram кулинарный блоггер Алекс Миль поделился с украинцами рецептом вкусного и полезного кабачкового рагу с мясом.
Для приготовления кабачкового рагу с мясом нам понадобятся следующие ингредиенты:
- мясо (можно брать любое, кулинар использовал курицу) - 500 г
- кабачки - 1 кг
- картофель – 250 г
- помидоры – 250 г
- морковь – 200 г
- лук – 200 г
- перец сладкий – 150 г
- чеснок – 2-3 зуб.
- томатная паста - 2 ст.л.
- соль, перец, паприка хмели-сунели, специи к мясу – по вкусу
- растительное масло для жарки – 30 г
Мясо нарезаем небольшими кусочками, кабачки, картофель, морковь, лук и сладкий перец – небольшими кубиками.
На дно большой кастрюли наливаем растительное масло и сначала обжариваем мясо примерно 5-7 минут. Добавляем паприку, смесь специй к мясу и перемешиваем.
Затем добавляем лук и продолжаем жарить еще 5 минут. Затем добавляем морковь, накрываем кастрюлю крышкой и тушим мясо с овощами примерно 5 минут.
Далее добавляем картофель, кабачки, помидоры, сладкий перец, также добавляем томатную пасту, соль, перец и хорошо все перемешиваем. Добавлять воду не нужно, потому что кабачки и так пустят достаточно сока.
Тушим рагу на небольшом огне под крышкой, периодически помешивая, до мягкости картофеля – примерно 25-30 минут. В конце добавляем выжатый чеснок, мелко нарезанную зелень, все перемешиваем – и рагу готово.
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