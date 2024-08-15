Это идеальный вариант обеда или ужина для всей семьи – кабачковое рагу с мясом получается невероятно вкусным, питательным, но при этом диетическим.

В этот раз на своей странице в Instagram кулинарный блоггер Алекс Миль поделился с украинцами рецептом вкусного и полезного кабачкового рагу с мясом.

Для приготовления кабачкового рагу с мясом нам понадобятся следующие ингредиенты:

мясо (можно брать любое, кулинар использовал курицу) - 500 г

кабачки - 1 кг

картофель – 250 г

помидоры – 250 г

морковь – 200 г

лук – 200 г

перец сладкий – 150 г

чеснок – 2-3 зуб.

томатная паста - 2 ст.л.

соль, перец, паприка хмели-сунели, специи к мясу – по вкусу

растительное масло для жарки – 30 г

Мясо нарезаем небольшими кусочками, кабачки, картофель, морковь, лук и сладкий перец – небольшими кубиками.

На дно большой кастрюли наливаем растительное масло и сначала обжариваем мясо примерно 5-7 минут. Добавляем паприку, смесь специй к мясу и перемешиваем.

Затем добавляем лук и продолжаем жарить еще 5 минут. Затем добавляем морковь, накрываем кастрюлю крышкой и тушим мясо с овощами примерно 5 минут.

Далее добавляем картофель, кабачки, помидоры, сладкий перец, также добавляем томатную пасту, соль, перец и хорошо все перемешиваем. Добавлять воду не нужно, потому что кабачки и так пустят достаточно сока.

Тушим рагу на небольшом огне под крышкой, периодически помешивая, до мягкости картофеля – примерно 25-30 минут. В конце добавляем выжатый чеснок, мелко нарезанную зелень, все перемешиваем – и рагу готово.

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