Узнайте, когда и как правильно сеять редис на осень, чтобы получить обильный второй урожай, с нашими советами опытных огородников.

Август это идеальное время для опытных огородников, чтобы вторично сеять редис . Важно знать, как правильно сеять редис, чтобы получить действительно хороший урожай.

Чтобы собрать осенний урожай, сеять редис можно как на открытом грунте, так и в теплице. Однако самые лучшие результаты дает теплица. Выбирайте ранние и теплолюбивые сорта редиса, которые через 20-30 дней обеспечат урожай.

Сеять редис нужно на глубину 1-2 см. Между семенами оставляйте расстояние 3 см, а между рядами - до 10 см. Осенью редис сажают в полутенистых или теневых местах на хорошо подготовленную и увлажненную почву. Регулярный полив важен, иначе плоды могут стать горькими.

Опытные огородники также считают, что можно вырастить редис даже зимой. Для этого нужно правильно сеять редис в теплице, выбирая зимостойкие сорта, выдерживающие морозы и не трескающиеся.

Сеять зимнюю редис рекомендуется на глубину 2-5 см, оставляя между растениями расстояние 5 см, а между рядами - до 15 см.

Чтобы обеспечить хороший зимний урожай, выбирайте хорошо освещенный, защищенный от ветра участок с плодородной и рыхлой почвой.

В теплице редис следует поливать умеренно во избежание роста листьев корнеплодов. Перед первым заморозком огородники рекомендуют накрыть грядки соломой.

Читайте также:

Что сделать, чтобы перец уродился раньше: хозяин назвал простую "процедуру".

Как избавиться от тли за одну отделку: что нужно срочно сделать.

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.