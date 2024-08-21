Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился простым рецептом, который заменит вам сразу два популярных блюда – суши и бургеры.

В этот раз у себя в Instagram судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как в домашних условиях приготовить невероятно вкусный суши-бургер.

Чтобы приготовить суши-бургер (в расчете на две штуки) "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

листы нори – 2 шт.

рис для суши – 200 г

1 ст.л. уксуса для суши

1 ст.л. сахара

1 ч.л. соли

Для начинки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет 100 г крем-сыра, один огурец, одно авокадо и 100 г креветок. При желании можете заменить креветки на красную рыбу.

Кроме того, для кляра нам понадобится 2 яйца, 3 ст.л. муки, 3 ст.л. холодной воды + сухари панировочные панко.

Рис для суши отвариваем в соответствии с инструкцией. Для заправки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает уксус с сахаром и солью до полного растворения. Заправляем рис и хорошо перемешиваем.

Из риса "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво формирует две плоские "булочки", на одну выкладывает крем-сыр, тоненько нарезанный огурец, слайсы авокадо и вареные креветки, накрывает второй и аккуратно заворачивает в нори.

Для кляра до однородности смешиваем яйца с холодной водой и мукой. Суши-бургер сначала обмакиваем в кляр, затем обваливаем в сухарях панко и запекаем при 200 градусах в мультипечи или духовке, или обжариваем в растительном масле до золотистости.

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