Есть несколько простых секретов приготовления теста, благодаря которым оладьи всегда получаются идеальными – и это отличный вариант для завтрака или перекуса.

На этот раз украинская кулинарная блогерка Юлия Сенич на своей странице в Instagram показала, как приготовить максимально вкусные, пышные и мягкие оладьи.

Есть множество рецептов оладий, их готовят на молоке, на воде, на простокваше, на сметане, на йогурте, а в этом случае – на кефире. Для приготовления оладий нам понадобятся следующие ингредиенты:

кефир (чуть теплый) – 500 г

яйцо – 1 шт.

сахар – 3 ст.л.

мука – 400 г

разрыхлитель (или пищевая сода) – 1 ч.л.

соль - щепотка

Сначала в миске смешиваем до однородности теплый кефир, яйцо, сахар и соль. Далее добавляем разрыхлитель или соду, порциями всыпаем просеянную муку и замешиваем достаточно густое тесто.

Миску накрываем полотенцем и обязательно даем тесту отдохнуть примерно 15-20 минут.

"Перед жаркой не перемешивайте тесто, это приведет к тому, что оладьи будут как блины) Жарим оладьи на хорошо разогретой сковороде под крышкой в ​​достаточном количестве растительного масла, если будет мало - получится что-то типа панкейка", - подчеркнула кулинар.

Для того, чтобы все оладьи были идеальной формы, блогерка выкладывает тесто на сковороду с помощью кондитерского мешка. Готовые оладьи выкладываем на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира. По желанию поливаем оладьи медом.

"Очень пышные и мягкие оладьи, как у бабушки", – отметила блогерка.

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