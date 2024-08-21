На этот раз украинская кулинарная блогерка Юлия Сенич на своей странице в Instagram показала, как приготовить максимально вкусные, пышные и мягкие оладьи.
Есть множество рецептов оладий, их готовят на молоке, на воде, на простокваше, на сметане, на йогурте, а в этом случае – на кефире. Для приготовления оладий нам понадобятся следующие ингредиенты:
- кефир (чуть теплый) – 500 г
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 3 ст.л.
- мука – 400 г
- разрыхлитель (или пищевая сода) – 1 ч.л.
- соль - щепотка
Сначала в миске смешиваем до однородности теплый кефир, яйцо, сахар и соль. Далее добавляем разрыхлитель или соду, порциями всыпаем просеянную муку и замешиваем достаточно густое тесто.
Миску накрываем полотенцем и обязательно даем тесту отдохнуть примерно 15-20 минут.
"Перед жаркой не перемешивайте тесто, это приведет к тому, что оладьи будут как блины) Жарим оладьи на хорошо разогретой сковороде под крышкой в достаточном количестве растительного масла, если будет мало - получится что-то типа панкейка", - подчеркнула кулинар.
Для того, чтобы все оладьи были идеальной формы, блогерка выкладывает тесто на сковороду с помощью кондитерского мешка. Готовые оладьи выкладываем на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира. По желанию поливаем оладьи медом.
"Очень пышные и мягкие оладьи, как у бабушки", – отметила блогерка.
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