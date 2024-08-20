Узнайте, как эффективно ускорить созревание помидоров за последние две недели лета, чтобы собрать щедрый урожай к осени.

Помидоры могут оказаться настоящей проблемой: вы вкладываете в них все силы, а они все еще остаются зелеными. Если вы хотите знать, как ускорить созревание помидоров к осени, вот несколько советов, которые помогут вам добиться желаемого результата.

Огородники рассказывают, как ускорить созревание помидоров перед заморозками

Сентябрь уже на горизонте, а помидоры еще не успели приобрести красный цвет. Это может быть проблемой не только для поздних сортов, но и для раннеспелых, таких как «Санька», которые, несмотря на свои характеристики, могут оставаться долго зелеными. Чтобы не потерять урожай, важно знать, как эффективно ускорить созревание помидоров.

Одна из основных причин, почему важно ускорить созревание помидоров до заморозков, состоит в том, что недозрелые плоды могут загниться вместе с кустами. Зеленые помидоры, которые не успели набрать красный цвет, становятся жесткими и часто не созревают должным образом даже в домашних условиях. Поэтому нужно создать условия, при которых вы сможете эффективно ускорить созревание помидор непосредственно на кустах.

Проверенные способы для ускорения созревания помидоров

Один из проверенных методов — пасынкование, то есть удаление боковых побегов, которые отнимают питательные вещества у растения. Это позволяет всем силам куста сконцентрироваться на созревании уже сформированных плодов и таким образом ускорить созревание помидоров.

Еще один эффективный способ – подложить под кусты яблоки-подвал. Хотя эти фрукты уже непригодны к употреблению, они могут оказаться полезными для ваших томатов. Яблоки выделяют этилен – газ, стимулирующий процесс созревания, помогая ускорить созревание помидоров.

Однако будьте осторожны: падалица быстро гниет и может покрываться плесенью, что негативно повлияет на ваши растения. Чтобы избежать гниения и максимально ускорить созревание помидоров, лучше использовать свежие яблоки и регулярно проверять их состояние.

Также обратите внимание на еще один трюк: когда яблоки лежат на грядке, они могут привлекать ос и других вредителей. Чтобы отвлечь их и таким образом не повредить процессу созревания помидоров, разместите неподалеку пол ведра компота, который послужит приманкой для насекомых.

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