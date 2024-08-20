Что делать с бархатцами после цветения? Этот вопрос возникает у многих садоводов, ведь бархатцы обычно цветут до первых заморозков. Уже сейчас важно не только собрать семена на следующий год, но и решить, как использовать стебли.

Оказывается, бархатцы могут быть полезны даже после завершения цветения: из них можно сделать удобрение или использовать для защиты других растений.

Как правильно собирать семена бархатцев

Чтобы точно знать, что делать с бархатцами после цветения, сначала стоит собрать качественные семена. Собирать его следует из самых здоровых и красивых цветков в сухую, солнечную погоду после увядания соцветий. Лучше всего срывать всю корзину с семенами, не разделяя ее. Если же дождливая погода, можно срезать кусты бархатцев и просушить их в проветриваемом месте, развесив горизонтально. Хранить семена нужно в бумажных пакетах или коробках в темном сухом месте.

Что делать со стеблями бархатцев после цветения

Остается вопрос: что делать с бархатцами после цветения? После того, как клумба отцветла, можно использовать стебли в качестве удобрения. Измельченные стебли следует добавить при перекапывании грядок под основные овощные культуры, такие как лук, чеснок, капуста, морковь или помидоры. Измельченную ботву бархатцев также можно использовать в междурядьях клубники.

Если же вы решаете, что делать с бархатцами после цветения и хотите снизить количество патогенных микроорганизмов в компостной яме, просто добавьте измельченные стебли туда. Они также будут препятствовать развитию личинок майского жука в почве.

Засохшие стебли бархатцев также можно использовать для утепления многолетних цветов на зиму. Ими можно укрывать розы, пионы, ирисы и другие растения, чтобы уберечь их от сильных морозов.

Зная, что делать с бархатцами после цветения, вы сможете максимально эффективно использовать эти растения в своем саду.

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