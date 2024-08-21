Авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", фудблогерка Татьяна Юшина поделилась рецептом невероятно вкусного летнего блюда – тосканского томатного супа.
"Этот суп я варю уже каждый год в сезон овощей. Несмотря на простое приготовление, он очень вкусный и питательный", – советует кулинар.
Для приготовления тосканского томатного супа нам понадобятся следующие ингредиенты:
- лук – 2 шт.
- перец сладкий – 2 шт.
- помидоры – 1 кг
- вода или бульон – 1 л
- яйца – 4 шт.
- сыр (пармезан) – 70-100 г
- хлеб – 4 кусочка
- соль и перец – по вкусу
- немного растительного масла для жарки
Помидоры бланшируем: заливаем их кипятком, даем немного постоять, а затем сливаем воду и чистим томаты от кожуры. Помидоры, а также лук и сладкий перец нарезаем маленькими кубиками.
В кастрюле разогреваем немного растительного масла и сначала обжариваем лук, затем добавляем сладкий перец и еще немного обжариваем, до мягкости. Затем добавляем нарезанные помидоры, накрываем кастрюлю крышкой и тушим овощи примерно 15 минут.
После этого вливаем в кастрюлю горячую воду или бульон, добавляем соль и перец по вкусу и тушим овощи еще примерно 10 минут.
Тем временем хлеб нарезаем на кубики и поджариваем. В миске размешиваем до однородности яйца с тертым сыром.
Готовый суп снимаем с плиты, добавляем в нег яично-сырную смесь и хорошо перемешиваем. Для подачи на дно тарелки выкладываем кубики обжаренного хлеба, а сверху заливаем супом.
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