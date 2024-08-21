Сырники – один из самых популярных среди украинцев завтраков, это просто, вкусно, быстро и полезно, и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал свой рецепт.

Бессменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво у себя в Instagram поделился с украинцами самым простым рецептом сырников для завтрака.

Для приготовления нежных и вкусных сырников "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет всего четыре ингредиента:

творог (жирность 9%) - 200 г;

сахар – 1 ст.л.

мука пшеничная – 1-2 ст.л.

яичный желток – 1 шт.

По желанию можно добавлять ванильный сахар или лимонную цедру – они придадут сырникам неповторимый аромат.

Чтобы получить идеально нежную текстуру сырников, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво тщательно перетирает творог через сито. А если творог слишком влажный, его нужно предварительно отжать от лишней жидкости.

К перетертому творогу добавляем сахар, муку и яичный желток и перемешиваем все до однородности. Делим творожную массу на части и на припыленном мукой столе формируем ровные и аккуратные сырнички – это можно делать, как "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, с помощью стакана, или же с помощью ножа.

Жарить сырники следует на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла на среднем огне до золотистости с обеих сторон. Подавать сырники "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво советует к завтраку горячими вместе со сметаной, медом и ягодами.

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