В Одессе очередной языковой скандал - таксист не понял украиноязычную пассажирку и взорвал ее.

В Одессе возник очередной языковой скандал, когда водитель такси службы Bolt не понимал украинский язык и, вместо прощения, взорвал пассажирку, говорившую по-украински. Девушка уже подала жалобу в службу Bolt. Об этом в своем Telegram написал одесский активист и общественный деятель Демьян Ганул.

Оказалось, что украиноязычная пассажирка хотела помочь водителю избежать неудобной дорожной развязки возле своего дома, обратившись к нему по-украински. Водитель ответил, что не понимает украинского, а когда девушка вежливо позади Пассажирка уже обратилась к представительству Bolt, но не имеет больших надежд на скорую реакцию со стороны компании. начила, что "пора уже выучить", он предложил ей выйти из машины.

"И тут понеслось в стиле: "Вы будете мне говорить, что делать?". Я ему не грубила, и все, что сказала, что пора учить язык. А это по его словам: "Вести себя неприлично"", - рассказала она.

Пассажирка уже обратилась к представительству Bolt, но не имеет больших надежд на скорую реакцию со стороны компании.

Напомним, что недавно в Одессе разразился языковой скандал из-за выступления уличного музыканта на Дерибасовской. Парень исполнял песни на русском языке, в частности, композиции Виктора Цоя, что вызвало возмущение у местной жительницы.

Девушка отметила, что среди основных аргументов парня было то, что русскоязычные песни демонстрируют, как не унижают людей, которые общаются на языке агрессора, и что русский даже может быть полезен обществу.

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