Правительство приняло решение о непрекращении электроснабжения для уязвимых категорий населения зимой, тогда как для других граждан из-за роста потребления электроэнергии вводятся графики отключений.

Если не платить за электроэнергию, потребителей могут отключить от сети. Однако есть определенные категории граждан, к которым это правило не относится.

Кто сохранит электроснабжение, даже если есть задолженность

Правительство приняло решение, согласно которому зимой электроэнергия не будет отключаться для уязвимых категорий населения, в том числе для малообеспеченных граждан.

Для поддержки этих лиц в своевременной оплате коммунальных услуг правительство ввело несколько мер.

В частности, граждане из уязвимых категорий имеют право на обслуживание вне очереди и приоритетное возобновление электроснабжения после отключений. Кроме того они могут рассчитывать на бесплатный и оперативный ремонт коммуникаций.

Важно знать! Эти граждане могут заключить соглашение на изменение условий оплаты, что позволит погасить задолженность без начисления пени за просрочку.

Следовательно, к категории уязвимых лиц, согласно решению Кабмина, относятся:

семьи с более чем тремя приемными детьми;

держатели детских домов семейного типа;

жители квартир, где проживает человек, зависящий от медицинских приборов на электроснабжении;

многодетные семьи;

лица с инвалидностью I или II группы;

те, кто ухаживает за детьми с инвалидностью или за людьми, получившими увечье в детстве.

Возвращение графиков отключений Из-за повышенного потребления электроэнергии, вызванного жаркой погодой, в Украине снова вводятся графики отключений.

В понедельник, 19 августа, отключения планируются вечером. Сначала сообщалось, что они состоятся с 17:00 до 21:00, однако ДТЭК скорректировала время начала на 18:00, а завершение на 21:30.

При этом предприятия критической инфраструктуры и импортирующие более 80% электроэнергии для собственных нужд в соответствии с правительственным постановлением будут обеспечены электроснабжением.

Энергетики призывают украинцев рационально и экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

Источник: ФПУ

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