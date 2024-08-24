На фоне роста задолженности за коммунальные услуги эксперты объяснили, как избежать штрафов, пени и отключения, воспользовавшись договором реструктуризации.

Игнорирование счетов за коммунальные услуги может привести к серьезным последствиям: начисление пени, штрафов, отключение услуг и даже принудительное взыскание задолженности через суд. Однако существуют способы избежать таких проблем.

Эксперты одного из водоканалов Киевской области поделились советами, как предотвратить негативные последствия долгов за коммунальные услуги.

В 2024 году правительство сняло запрет на прекращение коммунальных услуг, начисление штрафов и пени. Поэтому потребителям важно своевременно погашать свои долги, ведь отключение услуг становится реальным риском, а взыскание задолженности через суд неизбежно, предупреждают в водоканале.

"Напоминаем, что в этом году Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов и пени, а также на принудительное взыскание задолженности за эти услуги", - отмечают специалисты.

Однако есть альтернатива для тех, кто не имеет возможности сразу уплатить долги.

Один из самых эффективных способов избежать санкций – оформить договор реструктуризации. Это позволяет избежать начисления пени и штрафов, обезопасить себя от отключения услуг, а также позволяет получить жилищную субсидию.

Реструктуризация предусматривает распределение суммы долга на несколько частей, что делает их более доступной.

Рост задолженности за коммунальные услуги

Коммунальные службы Киевского региона сообщают, что задолженность продолжает расти. К примеру, по данным «Киевтеплоэнерго», за отопительный сезон 2023/2024 года долг в столице увеличился на 800 млн гривен, или на 13%.

При этом значительная доля долга — 4,5 млрд. гривен — приходится на 16% клиентов «Киевтеплоэнерго», которых около миллиона.

Киевляне, накапливающие долги и не заключающие договоры реструктуризации, рискуют столкнуться с начислением пени. Даже в престижных районах города есть должники с несколькими дорогими квартирами. К примеру, в Печерском районе насчитывается 247 человек, каждый из которых задолжал за горячую воду и отопление свыше 25 тысяч гривен.

Читайте также:

Что сделать, чтобы перец уродился раньше: хозяин назвал простую "процедуру".

Как избавиться от тли за одну отделку: что нужно срочно сделать.

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.