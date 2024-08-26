В сентябре 2024 года Пенсионный фонд Украины начислит дополнительные выплаты к пенсиям для граждан старше 70 лет, размер которых составит от 300 до 570 гривен.

В сентябре 2024 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начислит определенным категориям граждан дополнительные 300 гривен. Речь идет о возрастных доплатах, предусмотренных по выполнению определенных условий.

Об этом сообщается в материалах Пенсионного фонда Украины.

Кто получит доплату в 300 грн?

Согласно законодательству Украины такая доплата предоставляется гражданам, достигшим 70-летнего возраста. Важным условием есть то, что общий размер ежемесячной пенсии не должен превышать 10,34 тыс. гривен.

Прибавка будет начисляться ежемесячно по достижении 70 лет. Это компенсационное начисление, которое производится автоматически, без необходимости личного обращения пенсионеров.

Доплата станет начисляться не с начала месяца, а с даты рождения пенсионера. Поэтому в первый месяц выплата может быть частичной.

Прочие возрастные доплаты

Также предусмотрены дополнительные прибавки для старших пенсионеров. Они будут выше для тех, кто достиг 75 или 80 лет.

Условия получения аналогичны: пенсия по возрасту и сумма выплат не должна превышать 10,3 тыс. гривен.

Украинцы, пересекшие эти возрастные границы, имеют право на следующие ежемесячные доплаты:

пенсионеры в возрасте от 75 до 79 лет включительно - 456 гривен; лица от 80 лет и старше – 570 гривен.

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