Фитофтора на томатах и ​​огурцах – это нередкая проблема для огородников. Мы расскажем, как эффективно бороться с фитофторой на томатах и ​​огурцах.

В августе томаты и огурцы попадают в опасный период: растения ослаблены длительным плодоношением, а холодная погода и дожди способствуют быстрому распространению грибковых заболеваний. Чтобы бороться с фитофторой на помидорах, важно знать, что существует мощное средство, которое поможет вам.

Мы поделимся секретом, как бороться с фитофторой на помидорах и других растениях с почти 100% эффективностью. Речь идет о простом аптечном средстве – Йодиноле. Эта смесь йода и поливинилового спирта обладает мощными антисептическими свойствами и помогает бороться с фитофторой на томатах, а также с грибками и бактериями на растениях.

В чистом виде Йодинол очень концентрированный и может вызвать ожоги на растениях, поэтому его нужно разводить водой. Для борьбы с фитофторой на томатах разведите 20 капель йодинола на 10 литров воды, хорошо размешайте и опрыскайте все посадки. Остаток раствора можно вылить под корень растений (поллитра на растение) для дезинфекции почвы от вредителей и болезней. Если растения еще не болели, проводите такие профилактические обработки раз в 10 дней в течение августа и сентября – это поможет бороться с фитофторой на помидорах и обеспечить хороший урожай. Если растения уже поражены, удалите больные части и обрабатывайте более концентрированным раствором (40 капель на ведро воды) раз в 3-4 дня, чтобы эффективно бороться с фитофторой на томатах.

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