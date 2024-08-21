В Одессе произошел очередной инцидент по нарушению закона, запрещающий в общественных местах использовать язык России и включать музыку агрессора.

В Одессе зафиксирован новый случай нарушения языкового закона: в одном из заведений звучали песни российской певицы Кати Лель, известной своими прокремлевскими взглядами. Об этом на своей странице в Telegram написал одесский активист Демьян Ганул.

В караоке-баре в центре Одессы заказали песню российской певицы Екатерины Чуприниной, известной как Катя Лель, активно поддерживающая политику российского диктатора Владимира Путина. Персонал заведения без возражений выполнил этот заказ. Демьян Ганул отметил, что в этом заведении регулярно играют российскую музыку, запрещенную законом.

"Как мне сообщили, в этом заведении регулярно продвигают российскую музыку, запрещенную законом", - написал Демьян Ганул.

Следует отметить, что от представителей заведения не было обнародовано ни одной официальной реакции или заявления в социальных сетях.

Напомним, что недавно в Одессе разразился языковой скандал из-за выступления уличного музыканта на Дерибасовской. Парень исполнял песни на русском языке, в частности, композиции Виктора Цоя, что вызвало возмущение у местной жительницы.

Девушка отметила, что среди основных аргументов парня было то, что русскоязычные песни демонстрируют, как не унижают людей, которые общаются на языке агрессора, и что русский даже может быть полезен обществу.

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