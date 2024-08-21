Узнайте, как без сидератов повысить плодородие почвы и достичь втрое больших урожаев в следующем году.

Сидераты стали популярны среди огородников для повышения плодородия почвы , но существуют и другие способы улучшить почву без летнего посева растений.

Как повысить плодородие почвы

Эксперты утверждают, что почва считается плодородной только тогда, когда она содержит все необходимые для растений вещества. Если из года в год урожай уменьшается, значит, плодородие почвы ухудшилось. Тогда следует принять меры по повышению плодородия.

Как повысить плодородие почвы без сидератов

Первый совет специалистов – дайте почве отдохнуть. Участок, не радующий урожаем, должен оставаться без посадок в следующем году. Однако не забывайте об уходе: вносите удобрения, перекапывайте почву и боритесь с сорняками. Вот несколько способов, как повысить плодородие почвы без использования сидератов.

Если речь идет о сорняках, их следует перекопать. Это самый простой способ повысить плодородие почвы. Если растения велики, лучше их разрубить лопатой и разбрасывать по грунту. Затем перекопайте участок. Так зеленая масса будет постепенно питать почву.

Другой вариант – использовать компост из листьев. Осенью соберите здоровые опавшие листья и сложите их в кучу, пересыпая каждый слой землей. Зимой эта конструкция превратится в компост, который можно использовать весной для повышения плодородия почвы.

Если у вас на участке растет хрен, воспользуйтесь его листьями для подкормки. Измельчите листья, залейте водой и настаивайте три дня. Затем используйте настой для полива почвы в сухую погоду. Это также поможет повысить плодородие почвы и вы быстро увидите результаты.

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