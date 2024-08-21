В большинстве областей Украины прогнозируется жаркая и сухая погода.

Так, в некоторых регионах нашей страны температура воздуха поднимется до +37 °C.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Жара в Украине набирает обороты", - предупредила Диденко.

Синоптик добавила, что в большинстве областей Украины в среду, 21 августа, будет +30...+35 °C, местами, кроме западных областей, +35...+37 °C.

Также будет преобладать сухая погода, осадки не прогнозируются.

Синоптик сообщила, что в среду в столице Украины 21 августа будет сухо солнечно и очень жарко около +35 °C.

Также синоптик дала прогноз по ослаблению жары.

По ее словам, 22 и 23 августа жара несколько ослабнет на севере Украины, в западных областях и частично в центре.

В восточных и южных регионах нашей страны еще высокая температура будет держаться.

"До конца августа жары будет еще хватать в Украине, ближайшее ощутимое ослабление жары маячит где-то с 28 августа", - сообщила Диденко.

Как прогнозировалось ранее, на этой неделе большинство областей Украины накроет жаркая погода с температурой воздуха до +35 °C и выше.

Погода начнет меняться и похолодает ближе к 24 августа.

К слову, спикер Укргидрометцентра Наталья Птуха накануне сообщила, что в Украине началась вторая волна жары и она продлится до 25 августа.

"Уже сейчас мы можем говорить о том, что к нам приближается вторая волна жары, она начнется с завтрашнего дня, уже будут более высокие показатели температуры", - прогнозирует синоптик.

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