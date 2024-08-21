Хризантемы – одни из самых популярных и красивых цветов. Они радуют глаз своей яркостью и создают великолепный цветовой эффект в саду, если усадить их в разных оттенках. Чтобы хризантемы были роскошными, соблюдайте несколько простых правил и учитывайте их предпочтения.
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Выбор места для посадки . Хризантемы лучше всего растут на солнечных участках с плодородной, хорошо дренированной и разрыхленной почвой.
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Посадка . Перед посадкой улучшите почву, добавив компост или перегной. Размещайте корни на глубине 2-3 см. Это поможет растениям быстрее укорениться и обеспечит надлежащий доступ влаги.
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Полив . Хризантемы нуждаются в регулярном поливе, но важно избегать застоя воды. Поливайте растения ранним утром или вечером, стараясь не допускать попадания воды на листья и цветы.
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Уход . Регулярно используйте универсальные минеральные удобрения и специальные цветочные смеси. Вовремя убирайте мусор, опавшие листья и сорняки из клумбы, поскольку их накопление может увеличить риск болезней и вредителей.
Интересные факты о хризантемах:
- Родиной хризантем является Китай (их начали выращивать еще в 551 году до нашей эры).
- Национальным цветком Японии является хризантема. Она изображена на монетах и эмблеме Японии.
- Императорская печать Японии изображена в виде желтой хризантемы.
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